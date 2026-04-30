Cotral, bilancio in utile e flotta hi-tech: la sfida del trasporto laziale punta sull’efficienza

Conti in ordine e investimenti in crescita: Cotral S.p.A. chiude il 2025 con un risultato che consolida il percorso di rilancio avviato negli ultimi anni.

L’Assemblea dei soci, riunitasi il 29 aprile, ha approvato un bilancio che segna un utile di 11,92 milioni di euro, confermando la solidità industriale e finanziaria dell’azienda regionale dei trasporti.

Un dato che arriva al termine di un esercizio improntato alla prudenza, come dimostra l’accantonamento di circa 2,2 milioni di euro legato alla gestione del contratto di servizio ferroviario. Un segnale di attenzione ai conti, ma anche di programmazione a lungo termine.

Sul fronte operativo, il 2025 è stato l’anno dell’accelerazione sul rinnovo della flotta: 117 nuovi autobus immessi in servizio hanno contribuito ad abbassare l’età media dei mezzi a 7,5 anni, un valore tra i più bassi in Italia e in linea con gli standard europei.

Parallelamente, prosegue il lavoro sulle infrastrutture, con interventi su depositi, officine e spazi dedicati ai passeggeri, in un’ottica di maggiore efficienza energetica e sostenibilità.

Non solo mezzi e strutture. L’azienda ha spinto anche sull’innovazione, introducendo strumenti come le bodycam per la sicurezza del personale e un sistema di bigliettazione elettronica più avanzato, affiancato dal potenziamento dei servizi digitali per l’utenza. Un pacchetto di interventi che punta a rendere il trasporto pubblico più accessibile e moderno.

Nel corso dell’anno, Cotral ha inoltre giocato un ruolo strategico nella gestione dei grandi eventi, contribuendo alla mobilità durante il Giubileo 2025 e nelle attività preparatorie per le nuove Unità di Rete regionali.

«L’utile registrato conferma la bontà delle scelte intraprese e la solidità del nostro percorso», ha sottolineato il presidente Manolo Cipolla, evidenziando come il risultato sia frutto di una gestione responsabile e orientata alla sostenibilità.

Sulla stessa linea anche l’assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera, che parla di «segnali concreti di un cambio di passo», sottolineando l’impatto positivo degli investimenti su flotta e infrastrutture in termini di affidabilità del servizio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.