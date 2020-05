Covid-19, 14 maggio: a Roma 12 casi e 22 in tutto il Lazio

Come l’altro ieri anche oggi si registrano 12 nuovi casi a Roma e 22 in totale su tutto il territorio regionale.

Nessuna nuova infezione nella Asl Roma 5 e a Rieti.

Nella Capitale il dato complessivo degli ultimi 5 giorni (65) è il migliore da inizio epidemia (ad esempio tra il 9 e il 14 marzo furono 95), come si può vedere dal grafico realizzato da Lorenzo Nicolini di RomaToday.

La Postazione Drive in a Labaro per la Asl Roma 1

E’ presso la Casa della Salute Labaro Prima Porta, in via San Daniele del Friuli.

Coronavirus, i dati del 14 maggio nelle Asl del Lazio

Nelle Asl di Roma: 12 nuovi casi e 0 decessi

Asl Roma 1: 5 nuovi casi positivi. 22 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso la Casa della Salute di Via San Daniele del Friuli e 1 presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni

Asl Roma 2: 6 nuovi casi positivi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso il Policlinico Campus Biomedico e 1 presso la Casa della Salute Santa Caterina della Rosa

Asl Roma 3: 1 nuovo caso positivo. 12 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso la direzione generale di Casal Bernocchi e 1 presso l’ex presidio del Forlanini.

I dati nella provincia di Roma: 7 casi e 3 decessi

Asl Roma 4: 1 nuovo caso positivo. 169 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l’Ospedale di Civitavecchia e 1 presso l’Ospedale di Bracciano

Asl Roma 5: Non si registrano nuovi casi positivi. 11 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso il Centro Agroalimentre di Guidonia e 1 a Colleferro, Via degli Esplosivi

Asl Roma 6: 6 nuovi casi positivi. 3 decessi. 196 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Operativa 1 postazione di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza presso l’Ospedale dei Castelli.

I dati nelle altre province del Lazio: 3 nuovi casi 0 decessi

Asl Latina: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 20 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l’Ospedale Goretti di Latina e 1 a Gaeta, Piazza di Liegro

Asl Frosinone: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 22 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l’Ospedale di Cassino e 1 presso l’Ospedale di Frosinone

Asl Viterbo: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Operativa 1 postazione di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza presso l’Ospedale Belcolle di Viterbo

Asl Rieti: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi.

Operativa 1 postazione di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza presso Piazzale Istituto D’Arte di Rieti.

Notizie dagli Ospedali

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate bisettimanalmente (martedì-venerdì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino all’11 maggio. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 9.15 (2.630 casi dall’inizio dell’emergenza).

Per i quartieri il tasso più alto, rispetto al numero di residenti, è in zona Villa Pamphili. 384,62 (1 caso), zona Foro Italico: 137.4 (9 casi) e in zona via dell’Omo: 126.58 (25 casi).

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc

Versione per smartphone e tablet