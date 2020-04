Covid-19, 21 aprile: nel Lazio 80 nuovi casi, 46 a Roma. Dati in continuo saliscendi

Sono 80 i nuovi pazienti affetti da Covid-19 registrati nel Lazio, oggi 21 aprile. A Roma i nuovi casi sono 46 (il doppio rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 13, di cui 3 a Roma e 6 nella provincia.

I dati di un mese registrano una situazione di contagio in continuo saliscendi, soprattutto a Roma e nella provincia.

Continuano i controlli nelle RSA . Nella Asl Rm3 attenzionata 1 casa di riposo e 1 Istituto religioso.

Positivo il bilancio di Latina e di Rieti per quanto riguarda i nuovi contagiati: zero, ma a Rieti ci sono stati 3 decessi e a Latina 1.

Questa mattina sono stati consegnati 210 ventilatori polmonari per la respirazione assistita a 30 strutture del Servizio Sanitario del Lazio. Le dotazioni sono state reperite grazie alla cooperazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) e andranno a incrementare i dispositivi già presenti nelle terapie intensive regionali.

Le strutture a cui sono destinati i respiratori sono distribuite in tutte le province del territorio regionale.

“Grazie alla Cooperazione Internazionale – ha dichiarato l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato – è possibile fare rete a livello mondiale. L’UNDP si è attivato, mettendo a disposizione di tutti i paesi più colpiti le sue competenze per fermare l’avanzata della pandemia. Non possiamo che essere felici per questa partnership facilitata dalla presenza di UNDP a Roma”.