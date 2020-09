Covid-19, 25 settembre: a Roma 113 e in tutto il Lazio 230

“Su oltre 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 230 casi di questi 113 sono a Roma e due i decessi.

Stesso numero di ieri – ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato – nonostante un aumento del numero dei tamponi, dati in calo a Roma e lieve aumento nelle province.

Mantenere alta l’attenzione. Nelle scuole attualmente prevalgono i casi singoli con link extra scolastici soprattutto legati ad attività ricreative e conviviali, a dimostrazione che in prevalenza nelle scuole si stanno adottando le misure necessarie che però – ha concluso D’Amato – devono essere replicate anche fuori dai contesti scolastici”.

Asl Roma 1: 40 casi

Nella Asl Roma 1 sono 40 i casi nelle ultime 24h e di questi tre sono di rientro, uno con link dalla Sardegna, uno dalla Lombardia e uno dalla Campania.

Sono ventuno i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato.

Asl Roma 2: 42 casi

Nella Asl Roma 2 sono 42 casi nelle ultime 24h e tra questi venti sono i contatti di casi già noti e isolati e sedici individuati su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: 31 casi

Nella Asl Roma 3 sono 31 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi di rientro uno dalla Germania, uno dal Messico, uno dalla Toscana e uno con link dalla Sardegna.

Diciassette sono i contatti di casi già noti e isolati e due casi individuati al test sierologico.

Asl Roma 4: 9 casi

Nella Asl Roma 4 sono 9 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e sette sono i contatti di casi già noti e isolati.

Asl Roma 5: 16 casi

Nella Asl Roma 5 sono 16 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sette contatti di casi già noti e isolati.

Asl Roma 6: 19 casi

Nella Asl Roma 6 sono 19 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dalle Marche, undici sono i contatti di casi già noti e isolati e due sono casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Asl Latina: 22 casi

Nella Asl di Latina sono ventidue i casi e si tratta di un caso di rientro dalla Russia e uno da Singapore.

Un caso ha link ad un cluster di un matrimonio dove è in corso l’indagine epidemiologica e sono quattordici i contatti di casi già noti e isolati.

Asl Frosinone: 31 casi

Nella Asl di Frosinone si registrano trentuno casi e si tratta di nove contatti di casi già noti e isolati e quattro casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Blocco visite negli ospedali di Cassino, Sora ed Alatri

“Si è reso necessario – dichiara la Asl di Frosinone – procedere al blocco delle visite parenti dei ricoverati nei Presidi Ospedalieri di Cassino, Sora ed Alatri almeno fino al termine della sanificazione degli ambienti ospedalieri ed ai risultati dei controlli sui positivi.

Avendo rilevato alcuni casi positivi, – concludono – pur rimanendo la situazione sotto controllo, si ravvisa la necessità di dover attivare tutte le procedure di prevenzione e di contenimento dei possibili contagi soprattutto per tutelare la popolazione fragile (anziani e bambini) previste dai protocolli ministeriali e regionali”.

Asl Rieti: 13 casi

Nella Asl di Rieti si registrano tredici casi e si tratta di un caso di rientro dall’Umbria e dieci casi con link ad un cluster noto dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Asl Viterbo: 7 casi

Nella Asl di Viterbo si registrano sette casi e si tratta di tre contatti di casi già noti e isolati.

Drive In

Sulla app Salute Lazio è disponibile l’elenco geolocalizzato dei drive-in della Regione Lazio dove si eseguono i test per il COVID-19.

Link all’app Salute Lazio per Android e link all’app Salute Lazio per App Store.

Operativo presso il Sant’Eugenio della Asl Roma 2, il drive in pediatrico per i bambini 0-6 anni.

I tamponi pediatrici nella Asl Frosinone

Da oggi 25 settembre sono aperti, dalle ore 11 alle 13 in giornate diverse, i centri per effettuare i tamponi nasofaringei dedicati ai bambini (0-13 anni):

Distretto A: Presidio di Anagni, via Onorato capo 2, piano terra ingresso B nei giorni di Lunedì e Giovedì;

Distretto B: Casa della Salute di Ceccano, Via Borgo Santa Lucia 52, presso Area centro Prelievi, piano terra, tutti i giorni dal Lunedì al Sabato;

Distretto C: Casa della Salute di Atina, Via Colle Melfa, 75, locale piano -1 il Mercoledì e il Venerdì;

Distretto D: Casa della Salute di Pontecorvo, Via S. Giovanni Battista, 5, Ala Est edificio A, il Martedì e il Sabato.

Per maggiori informazioni: Asl Frosinone.

Le mappe dei contagi nei quartieri del III, IV e V municipio di Roma

I dati più aggiornati non sono attualmente disponibili a causa di problemi tecnici sul server del Dipartimento di Epidemiologia del SSR

La mappa dei contagi nel Municipio III (aggiornata al 14 settembre)

La mappa dei contagi nel Municipio IV (aggiornata al 14 settembre)

La mappa dei contagi nel Municipio V (aggiornata al 14 settembre)

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 14 settembre. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 21.80 (6.263 casi dall’inizio dell’emergenza).

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc

Versione per smartphone e tablet