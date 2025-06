Cowboy boots, musica e allegria a Ostia Antica con il Sweat and Dust Country

Musica che fa battere il cuore, passi di danza sincronizzati sotto il sole, profumo di barbecue nell’aria e sorrisi ovunque. È tutto pronto per la IV edizione del Sweat and Dust Country Festival, l’evento che porta il meglio della cultura country nordamericana nel cuore del litorale romano.

Da venerdì 13 a domenica 15 giugno, il Villaggio Equestre “La Macchiarella” di Ostia Antica si trasformerà in una piccola Woodstock country, dove folklore, sport e gastronomia si incontrano in un’esplosione di entusiasmo. Spettacoli dal vivo, ma anche streetfood ed esibizioni sportive.

Nato nel 2021 come scommessa culturale, il Festival è diventato oggi un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi da tutta Europa.

Oltre 3.000 partecipanti, 20 Paesi coinvolti, 80 scuole di ballo e decine di artisti internazionali: sono questi i numeri che certificano il successo di una manifestazione che ha fatto di Roma la capitale europea della Country Line Dance.

Ci sarà modo di ballare, assaporare cibi e bevande tipici della cultura americana, bere birra e assistere a spettacoli di vario genere. Ad esibirsi sul palco, oltre ai ballerini, ci saranno due cantanti di rilievo internazionale: Fabio Canu, uno dei più grandi artisti del country-western in Europa con oltre 3000 spettacoli live in carriera (venerdì e sabato), e la diva australiana Jay Santilli (domenica).

Tra le prove più attese c’è la gara di ballo in cui si tenterà di stabilire un nuovo record europeo del genere Country, categoria OVER, quando sabato sera oltre 1000 ballerini proveranno ad eseguire contemporaneamente la stessa coreografia, quella creata per l’occasione da Adriano Castagnoli, Stefano Civa ed Isabella Ghinolfi, e ispirata allo spirito di amicizia e aggregazione. La grande musica fa da cornice a un Festival che si prefigge di essere anzitutto coinvolgente.

Chi lo vorrà potrà partecipare alle sfide di abilità e coordinazione, un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati e per chi ha voglia di misurarsi con uno stile diverso di ballo. Sono previsti corsi di barbecue di Weber Store Roma di Solara Garden, un’edizione dedicata al country dell’Unconventional Market e oltre 100 menù dei foodtruck. Per bambini ci sarà anche la possibilità di effettuare una passeggiata nel parco con i pony.

Tra le manifestazioni in programma ci sono poi quelle sportive. Grazie al supporto di ASI, sarà presente la Beachvolley Academy, che alternerà esibizioni e prove gratuite per tutti. In pieno stile americano, la domenica (per i più piccoli) sarà possibile divertirsi con il baseball.

Per chi avrà voglia di rinfrescarsi ci sarà modo, inoltre, di immergersi in una vera e propria oasi, un angolo di paradiso che richiama alle vibrazioni esotiche del Pacifico: Aloha Beach.

Il luogo dove il sound del country incontra le onde dell’Oceano Pacifico, tra surf, vela, windsurf e il meglio della cultura hawaiana e californiana. Chi lo vorrà potrà divertirsi con i simulatori di vela della Lega Navale di Ostia. L’ingresso al Festival è gratuito.

