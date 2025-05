Crack a Barberini, marijuana a Tor Vergata: la Capitale stretta nella morsa della droga

La città eterna continua a combattere una guerra silenziosa, ma quotidiana, quella contro lo spaccio di droga. Tra marciapiedi battuti dalle ombre della notte e quartieri popolari che sembrano aver perso la pace, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma non mollano la presa.

Negli ultimi giorni, ben 17 persone sono finite in manette, colte in flagrante mentre smerciavano sostanze stupefacenti in vari angoli della Capitale.

Crack, hashish, cocaina e marijuana. Una mappa dello spaccio che attraversa tutta la città: dal Quarticciolo a Tor Bella Monaca, da via Pullino a via Baldo degli Ubaldi, passando per Barberini, proprio a due passi dalla Roma elegante e turistica.

A raccontare la cronaca degli arresti è una vera e propria retata a più mani. Al Quarticciolo, in via Ostuni, i militari della Compagnia Roma Casilina hanno bloccato cinque persone nell’arco di poche ore: movimenti sospetti, scambi rapidi e dosi pronte all’uso hanno fatto scattare le manette.

Spostandosi verso sud-est, tra Tor Bella Monaca e Tor Vergata, la scena si ripete. Altri cinque arresti, tutti sorpresi con le mani nei panetti. Le dosi passavano di mano con la stessa naturalezza con cui si stringe una sigaretta: per chi vive lì, purtroppo, è una routine.

Ma la droga non si ferma alle periferie. Anche nel cuore di Roma, dove le insegne luminose dei negozi e le vetrine attirano i turisti, lo spaccio ha il suo spazio.

In via Baldo degli Ubaldi e nei pressi della fermata metro Barberini, altri quattro pusher sono stati colti sul fatto dai Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro: con loro, oltre 70 grammi di marijuana e numerose dosi di crack già confezionate.

Non sono mancati interventi a via Pullino, via Annio Felice e via della Divisione Torino, dove i militari della Compagnia Roma Eur hanno arrestato altre tre persone. Anche qui, la scena è la stessa: lo smercio è rapido, il guadagno immediato, ma la sorveglianza è costante.

In totale, i Carabinieri hanno sequestrato centinaia di dosi pronte per lo smercio. Gli arresti, sono stati tutti convalidati.

