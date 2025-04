Crack al Quarticciolo, ketamina a Ponte Milvio: la Capitale nella morsa dello spaccio

Era nascosta ovunque: nei tombini, sotto i sedili delle auto, perfino in un barattolo gettato dalla finestra. Crack, cocaina rosa, hashish, marijuana, ketamina. Roma, in questi ultimi giorni, ha mostrato il volto duro del narcotraffico che si insinua tra le strade del centro e le pieghe più oscure delle periferie.

Ma a rispondere colpo su colpo sono stati i Carabinieri del Comando Provinciale, protagonisti di una serie di blitz che hanno portato all’arresto di 35 persone in una sola settimana.

A coordinare l’operazione la Procura della Repubblica di Roma. Il bilancio parla chiaro: oltre 6 kg di droga sequestrata, di ogni tipo e forma, e più di 17 mila euro in contanti, considerati provento delle attività illecite.

Le manette sono scattate in ogni angolo della Capitale, in un crescendo di operazioni che hanno rivelato un sistema ramificato e aggressivo.

Hashish e cocaina al Nuovo Salario

In via Monte Bianco, zona Nuovo Salario, un 33enne albanese è stato sorpreso mentre gettava via un involucro con della cocaina. Ma è nella sua abitazione che i Carabinieri hanno trovato il vero deposito: 1 kg di cocaina, 420 grammi di hashish in panetti e 1.900 euro in contanti.

Quarticciolo, crack nel tombino e droga nell’aiuola

Nel cuore del Quarticciolo, due uomini sono stati sorpresi a nascondere quasi 600 dosi di crack e cocaina in un tombino. Poco distante, un 19enne tunisino ha tentato la fuga dopo aver lanciato un pacchetto in un’aiuola: conteneva cocaina. È stato fermato con 320 euro in tasca.

Cocaina rosa tra le pieghe del centro storico

In via dei Cerchi, non lontano dal Circo Massimo, tre giovani donne colombiane sono finite sotto i riflettori dei Carabinieri dopo una manovra sospetta in auto. La perquisizione ha rivelato dosi di cocaina rosa e un mix di contanti tra euro e dollari. A casa, altro stupefacente, bilancini e materiali per il taglio.

Battistini, lo spaccio alla fermata della metro

In manette anche un 32enne senegalese, sorpreso a cedere hashish nei pressi della stazione Battistini. Aveva con sé oltre 700 grammi della stessa sostanza e più di 2.200 euro.

Centocelle e Dragona: inseguimenti e rame rubato

A Centocelle, un 26enne marocchino è stato catturato dopo aver cercato di fuggire. Con lui, in auto, c’erano 2 kg di hashish e 600 euro. A Dragona, invece, un 23enne è stato trovato con 200 g di hashish e 20 kg di rame di dubbia provenienza.

Ponte Milvio, serra in casa come un supermercato della droga

Un 38enne romano è stato arrestato con una vera e propria coltivazione indoor in casa: 9 piante di marijuana, ketamina, cocaina e una carabina detenuta illegalmente.

Tor Vergata, il barattolo dalla finestra

Infine, in via Ribera, un 20enne ha provato a sbarazzarsi della droga lanciando un barattolo dalla finestra. Dentro, 57 grammi di hashish. Sequestrati anche contanti e strumenti per il confezionamento.

Gli arresti sono stati tutti convalidati.

