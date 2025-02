Cresce la mobilitazione a Roma contro l’installazione indiscriminata di antenne per la telefonia mobile

«Si intensificano le proteste dei residenti e dei comitati locali contro la proliferazione incontrollata di nuove antenne per la telefonia mobile su tutto il territorio della Capitale. Da Bagnoletto a San Saba, da Giardinetti a Ostia, passando per Madonnetta, Prati e Testaccio, numerosi quartieri stanno assistendo all’installazione di Stazioni Radio Base senza una pianificazione territoriale adeguata».

Lo dichiarano i consiglieri del Movimento 5 Stelle dei Municipi X e I, Alessandro Ieva e Federica Festa.

«Le principali preoccupazioni espresse dai cittadini – prosegue la nota – riguardano i potenziali rischi per la salute derivanti dall’esposizione alle onde elettromagnetiche, la concentrazione eccessiva degli impianti e l’impatto negativo sul paesaggio e sull’ecosistema urbano.

In risposta a queste problematiche, abbiamo avanzato proposte concrete all’Amministrazione comunale, tuttavia rimaste inascoltate. La recente modifica delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale (art. 105) da parte del Comune di Roma rischia di compromettere il regolamento sulle antenne, favorendo una deregulation che potrebbe portare a un’espansione incontrollata e priva di monitoraggio di questi impianti.

Per affrontare il tema dell’inquinamento elettromagnetico e individuare soluzioni efficaci, abbiamo organizzato un secondo incontro aperto a comitati di quartiere, associazioni e cittadini attivamente impegnati per la tutela del territorio. Dopo un primo confronto dedicato all’approfondimento normativo sulle Stazioni Radio Base e sugli impianti di telefonia mobile, il prossimo si focalizzerà sulle proposte operative da avanzare, inclusa la necessità di presentare osservazioni tempestive alla delibera di modifica delle Norme Tecniche di Attuazione in atto e l’individuazione di strumenti utili per sensibilizzare Governo, Regione e Comune.

L’evento si terrà in modalità online venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 21 sulla piattaforma Zoom, accessibile al seguente link: https://us02web.zoom.us/j/81684386777

Crediamo che ogni voce sia fondamentale e che, attraverso un impegno collettivo, sia possibile trovare soluzioni concrete a questa problematica».

