Cristina Stănescu a “Le serate a casa dell’Ambasciata”

L’Ambasciata di Romania in Italia giovedì, 9 febbraio 2023, dalle ore 18.00, presso la sua sede in Via Nicolò Tartaglia 40, darà vita ad una nuova edizione del progetto “Le Serate a Casa dell’Ambasciata”.

Ospite sarà la scrittrice d’origine romena Cristina Stănescu, in dialogo con la giornalista Miruna Căjvăneanu.

In quest’occasione Cristina Stănescu presenterà il suo ultimo romanzo intitolato “La linea della vita” pubblicato l’anno scorso presso la casa editrice SEM di Milano.

La partecipazione all’evento è limitata ai posti disponibili previa conferma di partecipazione all’indirizzo de e-mail: roma.events@mae.ro

Cristina Stanescu è nata a Milano. Laureata in Filosofia, è giornalista, autrice e blogger. A Mediaset dal 1995, si occupa di esteri, attualità e costume. È opinionista ed esperta della casa reale inglese. Nel 2019 presso la casa editrice SEM di Milano ha pubblicato il suo primo romanzo intitolato Quando le foglie ridono. Per altre informazioni sulla scrittrice Cristina Stănescu visitare il sito: https://www.semlibri.com/?s=CRISTINA .

Il romanzo “La linea della vita” è una saga familiare ambientata nella Romania del 1920, con cui Cristina Stănescu racconta la storia di una donna coraggiosa che si interseca a una dettagliata ricostruzione storica. Un romanzo di pas­sioni sullo sfondo di un secolo di profondi e laceranti cambiamenti. Per scrivere la storia, l’autrice è partita dalle sue origini, dalla storia di sua nonna moldava e dalla scatola di foto che la donna le ha lasciato. Nina, la protagonista del romanzo, riceve il giorno del suo sedicesimo compleanno una profezia che le preannuncia una vita lunga e difficile. La storia darà ragione alla veggente e la storia di Nina incontrerà quella di una nazione dilaniata dal governo di Hitler e poi dall’occupazione russa.