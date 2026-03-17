Cristoforo Colombo, arrivano 40 nuovi pini: parte la rinascita verde della grande arteria romana

Ruspe al lavoro, terra smossa e giovani alberi pronti a mettere radici: su via Cristoforo Colombo prende forma un nuovo capitolo per il verde urbano della Capitale.

Sono iniziati oggi gli interventi di riqualificazione arborea lungo una delle strade simbolo di Roma, dove 40 nuovi pini stanno per cambiare il volto di uno dei principali assi viari cittadini.

Nel tratto che attraversa il territorio del Municipio VIII, le formelle rimaste vuote negli anni torneranno a vivere. Qui verranno messi a dimora esemplari di pinus pinea di età compresa tra i 10 e i 12 anni, destinati a rafforzare il filare già esistente, composto da oltre 200 alberi.

Un corridoio verde che cresce

Non si tratta solo di una piantumazione, ma di un progetto più ampio che punta a ridisegnare il paesaggio urbano. A sottolinearlo è l’assessora Sabrina Alfonsi, che evidenzia come questi interventi contribuiranno a migliorare la qualità dell’aria e a contrastare le isole di calore, sempre più frequenti nelle grandi città.

L’obiettivo è creare un vero e proprio corridoio verde, capace di collegarsi con altre strade del municipio dove sono già in corso interventi simili.

Alberi nuovi in tutta la zona

La trasformazione non si ferma alla Colombo. Negli ultimi mesi, il Dipartimento Tutela Ambientale è intervenuto anche su altre vie del quadrante:

In via di Santa Petronilla sono stati piantati 70 ginkgo biloba

In via del Serafico sono arrivati 60 nuovi ciliegi da fiore

Un mosaico verde che, passo dopo passo, sta ridisegnando il volto del quartiere.

Parchi e spazi condivisi: lo sguardo al futuro

Accanto alle alberature stradali, prende forma anche una visione più ampia di città. I progetti per il giardino Pisino e il parco Tre Fontane rientrano infatti nel piano “100 parchi per Roma”, con interventi che puntano a restituire spazi vivibili ai cittadini.

Nuovi arredi, percorsi riorganizzati, aree di sosta e persino orti condivisi: l’idea è quella di trasformare questi luoghi in punti di incontro e socialità, dove natura e vita urbana possano finalmente convivere.

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