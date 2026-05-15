Crolla albero su via Aurelia Antica: travolto il muro di Villa Pamphili

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 14 maggio, un grosso albero è precipitato su via Aurelia Antica, abbattendosi con violenza sul muro di cinta di Villa Pamphili.

L’episodio è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via delle Fornaci, nel cuore del quadrante ovest della città. Lo schianto, udito distintamente dai residenti, ha trasformato un tratto stradale ad alta percorrenza in uno scenario di emergenza.

L’impatto non ha soltanto bloccato la circolazione stradale, ma ha letteralmente travolto il manufatto storico della Villa.

Il muro di cinta ha subito un parziale abbattimento e riportato lesioni strutturali giudicate “preoccupanti” dai tecnici comunali giunti sul posto.

Le fronde e il pesante tronco hanno ostruito l’intera carreggiata, rendendo immediato l’intervento dei soccorritori.

A seguito dell’evento, le forze dell’ordine in collaborazione con i tecnici competenti hanno dovuto interdire parzialmente l’area per consentire le operazioni di rimozione delle fronde e dei tronchi.

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