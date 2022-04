Crolla parte del soffitto dei locali recentemente dedicati a Giulio Regeni in III municipio

La mattina del 21 aprile 2022 durante il consiglio municipale del III Municipio nei locali studio adiacenti all’aula consiliare, intitolati a Giulio Regeni è crollata una parte del soffitto.

“Considerando che in queste aule, inaugurate in pompa magna lo scorso agosto, vengono a studiare ogni giorno decine di giovani, la situazione va immediatamente monitorata.

Nel frattempo come gruppo di Fratelli d’Italia abbiamo presentato un ordine del giorno per l’immediata messa in sicurezza della struttura”. E’ quanto dichiara il capogruppo di fratelli d’italia in Municipio III, Manuel Bartolomeo.