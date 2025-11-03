Crolla parte della Torre dei Conti: paura in centro, si scava tra le macerie

Un boato improvviso ha squarciato la mattinata nel centro storico. Parte della Torre dei Conti, lo storico monumento medievale di Largo Corrado Ricci, è crollata durante i lavori di ristrutturazione in corso sull’edificio.

Il crollo è avvenuto intorno alle 11:30. Prima il rumore metallico dell’impalcatura che cedeva, poi un tonfo sordo e le urla dei passanti.

A dare l’allarme sono stati alcuni operai e cittadini che si trovavano nei pressi dell’area archeologica tra via Cavour e via dei Fori Imperiali.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale – gruppo Centro Storico, polizia di stato e la protezione civile, che hanno subito messo in sicurezza la zona, interdicendo il traffico pedonale e veicolare per permettere l’intervento dei soccorritori.

Secondo le prime informazioni, quattro persone sarebbero rimaste sotto le macerie: tra loro anche un operaio impegnato nel cantiere. I vigili del fuoco stanno scavando tra i detriti per accertare la presenza di eventuali feriti.

Articolo in aggiornamento ….

