Crolla un muro alla Stazione Tuscolana: sette auto distrutte, si indaga sulle cause

Un fine settimana che inizia nel peggiore dei modi per i residenti del quartiere Appio-Tuscolano.

All’alba di oggi, intorno alle 5 del mattino, il crollo di un muro perimetrale della stazione Tuscolana ha travolto sette auto parcheggiate lungo via della Stazione Tuscolana.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita, ma l’incidente ha creato notevoli danni e scosso la tranquillità della zona.

Il crollo: danni ingenti, ma senza feriti

Il muro, situato lungo la curva che collega piazza Ragusa a piazza di Villa Fiorelli, era protetto da una rete di sicurezza temporanea.

Tuttavia, questa misura precauzionale non è bastata a prevenire il crollo, né a proteggere i veicoli parcheggiati.

Il cedimento improvviso del muro ha travolto le automobili sottostanti, lasciando i proprietari delle vetture con danni considerevoli.

Un crollo annunciato?

Se da un lato la fortuna ha voluto che non ci fossero vittime, dall’altro le cause del crollo restano avvolte nel mistero.

Stando alle dichiarazioni di alcuni residenti, il muretto mostrava già da tempo segni di cedimento: crepe, imperfezioni e una rete di sicurezza temporanea che, di fatto, non ha impedito la tragedia.

Intervento rapido, ma danni ingenti

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno transennato l’area per evitare ulteriori rischi. La Polizia Locale ha compiuto un sopralluogo per stimare l’entità del danno e raccogliere le prime testimonianze.

Per fortuna, il traffico non è stato interrotto, ma la zona resta monitorata. Le auto distrutte sono state rimosse, ma per i proprietari si prospettano ore di burocrazia con compagnie assicurative e carro attrezzi.

Un risveglio traumatico per i residenti

Per molti dei residenti del quartiere, la giornata è iniziata con una brutta sorpresa. Le auto distrutte, la paura che avrebbe potuto esserci qualcuno a bordo, e il disorientamento di fronte all’incidente hanno segnato un risveglio traumatico.

Alcuni si chiedono: “Se il muro mostrava questi segni di debolezza, perché non sono stati presi provvedimenti prima?” una domanda che, probabilmente, troverà presto una risposta.

Le indagini sono in corso

Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno indagando per determinare se l’incidente sia stato causato da una reale mancanza di manutenzione o da un altro fattore imprevisto.

