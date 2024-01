Crolla un pezzo del soffitto in una palazzina: Tragedia sfiorata al Tiburtino III

Momenti di terrore e tragedia sfiorata, nella giornata di ieri Domenica 28 Gennaio 2024 intorno alle ore 12, dove all’interno dei palazzi popolari di Via Mozart 68, nel fabbricato 7A, scala D, viene udito un forte boato dagli abitanti di zona. Le immagini parlano chiaro: l’interno dello stabile sta cadendo a pezzi, soprattutto a causa delle infiltrazioni d’acqua. Si vive con la paura, secondo chi abita lì, questa storia va avanti da troppo tempo.

Chi vive negli appartamenti racconta con voce alterata, di dover spesso e volentieri evitare dei veri propri laghi che si formano all’interno dello stabile o lungo le scale. Sono diverse le famiglie che quotidianamente condividono, ogni giorno, queste difficoltà . C’è chi racconta, inoltre, di situazioni fatiscenti per quanto riguarda l’ascensore, con blocchi continui e l’incolumità delle persone sempre più maggiormente a rischio. Senza neanche immaginare in che condizioni possano versare i contatori elettrici condominiali, esposti sempre più ad eventuali cortocircuiti, visto anche la costante presenza di infiltrazioni d’acqua nelle unità immobiliari.

Insomma tutto lascia presagire che siano state, molto probabilmente, le infiltrazioni d’acqua che si stanno mangiando il palazzo ad aver causato il crollo di diversi pezzi di calcinacci lungo le scale. Per pura fatalità non c’era nessuno che stesse passando lì in quel momento. “Mi sono spaventata per il forte rumore – racconta un’inquilina – assurda questa situazione,abbiamo scritto anche all’Ater più volte, ma senza avere uno straccio di risposta”.