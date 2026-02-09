Crollo sul ponte dell’Aurelia Vecchia: linea FL5 interrotta e bus sostitutivi

Erano circa le 16.30 di ieri, domenica 8 febbraio, quando un boato ha allarmato gli automobilisti in transito al km 69+300 della Vecchia Aurelia.

Una porzione consistente del parapetto laterale del ponte, sul lato mare, è improvvisamente crollata, riversandosi in parte verso la sede ferroviaria sottostante.

Secondo i rilievi effettuati dai Vigili del Fuoco della squadra 17A di Civitavecchia, il cedimento ha interessato un tratto di circa 50 metri del cordolo laterale che separa la carreggiata stradale dal sedime ferroviario.

Le prime ipotesi sulle cause indicano un ruolo determinante delle intense piogge delle ultime ore, che avrebbero aggravato una situazione di fragilità strutturale già esistente, favorita anche dall’erosione salina tipica della zona costiera.

Fortunatamente, al momento del crollo non transitavano né pedoni sul marciapiede del ponte né treni sulla linea sottostante, evitando conseguenze potenzialmente drammatiche.

L’incidente ha però avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana di effettuare le verifiche di sicurezza e rimuovere i detriti pericolanti, la linea FL5 è stata sospesa nel tratto compreso tra Civitavecchia e Ladispoli. La chiusura ha causato ritardi e cancellazioni per tutta la serata di domenica.

Attivati servizi sostitutivi con bus navetta per collegare le stazioni isolate, ma non senza difficoltà: le attese si sono allungate a causa dell’intenso traffico sulla viabilità ordinaria, già rallentata dai restringimenti sulla Vecchia Aurelia nel tratto interessato dal crollo.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco e ai tecnici di RFI, anche le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area.

Le operazioni di monitoraggio e valutazione sono proseguite per tutta la notte, con l’obiettivo di stabilire le condizioni per una riapertura della linea ferroviaria in totale sicurezza.

