Crollo Torre dei Conti, l’autopsia sull’operaio: “Octay Stroici morto per trauma da schiacciamento”

“Decesso per trauma da schiacciamento” è quanto emerso dai primi risultati dall’autopsia svolta sulla salma di Octay Stroici, l’operaio sessantaseienne di origini romene morto nel crollo della Torre dei Conti a Roma lunedì scorso 3 novembre.

L’esame autoptico è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 6 novembre, al Policlinico di Tor Vergata.

Quando i soccorritori, dopo una notte di lavoro ininterrotto, sono riusciti a estrarlo, le sue condizioni erano ormai disperate: Stroici è deceduto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione.

L’inchiesta della Procura di Roma

Sul fronte giudiziario, la Procura di Roma indaga al momento contro ignoti per disastro colposo e omicidio e lesioni colpose in violazione delle norme antinfortunistiche.

Il fascicolo è coordinato dal pool di magistrati guidato dai procuratori aggiunti Antonino Di Maio e Giovanni Conzo, con i pm Mario Dovinola e Fabio Santoni.

Le indagini, in questa fase, si concentrano soprattutto sulla gestione dell’emergenza e sulla sicurezza della struttura, che resta a rischio di nuovi cedimenti.

L’intera area è tuttora sotto sequestro, presidiata giorno e notte da forze dell’ordine e tecnici della Sovrintendenza.

Giannini: “Serve una soluzione tecnica rapida”

“Le indagini le sta seguendo la magistratura”, ha spiegato il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, annunciando la costituzione di un tavolo tecnico tra Comune, Soprintendenza e Ministero dei Beni culturali.

“Stiamo lavorando per individuare soluzioni rapide ed efficaci sia per la messa in sicurezza che per il recupero del bene. La zona è già interdetta e vigilata, nei prossimi giorni ci saranno nuove riunioni operative”, ha aggiunto il prefetto.

Gli sfollati

Nel frattempo, i residenti dei dieci appartamenti di fronte alla Torre dei Conti, evacuati dopo il crollo, sono potuti rientrare solo temporaneamente per recuperare effetti personali. Le abitazioni restano per ora inaccessibili.

A una decina di loro è stato proposto un alloggio temporaneo all’Infernetto, ma non tutti hanno accettato la sistemazione. Si attende ora la valutazione tecnica definitiva che stabilirà se e quando potranno tornare nelle proprie case.

