Cucine da incubo a Roma Est: sanzionate 6 attività commerciali per gravi carenze igieniche

Non era il solito viavai di gente, nelle strade di Torpignattara, Malatesta e Pigneto, ma bensì un dispiegamento silenzioso e massiccio di uomini e mezzi: i Carabinieri della Stazione Roma Torpignattara, affiancati dai colleghi della Compagnia Casilina, dai Carabinieri Forestali, e dagli specialisti del NIL e del NAS.

Insomma, un vero e proprio blitz mirato che ha trasformato nei giorni scorsi alcuni quartieri della capitale in un laboratorio a cielo aperto della legalità, seguendo le direttive precise del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini.

L’obiettivo? Dare un volto alla criminalità, ma anche garantire che sulle nostre tavole arrivi cibo sicuro e che nessuno sia sfruttato sul lavoro.

Ladri in Azione e Ispezioni nei locali commerciali

Il resoconto dell’operazione è un mosaico di interventi. Tra le maglie strette del controllo, un cittadino italiano è stato colto con le mani nel sacco, o meglio, sul volante di un’auto che non era sua.

Sorpreso in flagranza mentre tentava di asportare un veicolo in sosta, è stato immediatamente denunciato per danneggiamento e tentato furto. Poco dopo, una donna ha tentato la stessa sorte, ma con la merce di un negozio: fermata, anche lei è finita dritta alla Procura.

Ma il vero cuore pulsante dell’operazione ha battuto negli esercizi commerciali. I Carabinieri hanno setacciato 33 attività del settore alimentare, e il quadro emerso è stato preoccupante.

Ben sei esercizi sono stati sanzionati per violazioni che spaziano dalla mancata applicazione delle procedure di autocontrollo nella gestione degli alimenti – un rischio potenziale per la salute dei consumatori – a carenze strutturali, scarse condizioni igienico-sanitarie e la vendita di buste di plastica fuorilegge.

E come se non bastasse, in alcuni casi sono stati scoperti lavoratori irregolari, sfruttati e privi di tutele. Il conto totale delle multe? Salato: ben 18.950 euro.

Non solo cibo: controlli a 360 gradi

L’intervento dei Carabinieri non si è limitato ai negozi. Su strada, i controlli alla circolazione hanno portato a contravvenzioni per 2.944 euro, segno di un’attenzione costante alla sicurezza stradale.

In totale, sono state identificate 176 persone e controllati 36 veicoli, un’azione capillare che ha toccato ogni angolo dei quartieri coinvolti.

