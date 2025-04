Cultura tutto l’anno con Roma Creativa 365

Sarà pubblicato entro la fine di aprile il nuovo avviso pubblico “Roma Creativa 365 Cultura tutto l’anno”, attraverso il quale Roma Capitale, per il biennio 2025-2026, punta a sostenere un’ampia e diversificata programmazione di iniziative culturali non solo nei mesi estivi e a beneficio di tutta la città, anche dei quartieri più distanti dal centro.

Una misura che, con una dotazione di oltre 8,5 milioni di euro, segna la decisa volontà di superare la stagionalità degli eventi, promuovendo un’offerta culturale dinamica e accessibile, distribuita nel corso dell’anno e in tutta la città.

Teatro, danza, musica, cinema, arte e anche residenze artistiche, formazione, laboratori, workshop e attività per bambine e bambini: l’Avviso – suddiviso in tre sezioni: Roma tutto l’anno, Le Forme del Contemporaneo e Lo Spettacolo dal Vivo fuori dal Centro (quest’ultimo solo per il 2025) – intende favorire la ricchezza e diversità culturale della città, garantendo a tutte le cittadine e tutti i cittadini un accesso costante e capillare alle opportunità culturali della Capitale, promuovendo progetti che siano in grando di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della città, in particolare delle aree più lontane dal centro, e sostenere la rigenerazione urbana e delle comunità mediante l’interdisciplinarità di azioni e linguaggi.

Una misura unitaria che incentiva la sperimentazione artistica – in particolare di artiste, artisti, associazioni, operatrici e operatori che si interroghino sulle nuove emergenze sociali e artistiche – e, al contempo, viene incontro ai soggetti operanti in campo culturale proponendo una procedura unica che permetta di programmare le attività su un arco temporale più lungo.

Grande importanza sarà data alle proposte che incoraggino la cultura della sostenibilità, al fine di ridurre le pressioni ambientali e sociali generate dal ciclo di vita degli eventi culturali, e alle progettualità improntate allo scambio tra le diverse culture, la tutela dei diritti civili, la narrazione delle identità territoriali, le memorie dei quartieri e le questioni di genere.

Queste le tre sezioni previste nel bando:

1. ROMA TUTTO L’ANNO

4 milioni di euro (2 mln per il 2025 e 2 mln per il 2026)

La misura è divisa in due sottosezioni: 1/A e 1/B. La 1/A punta a sostenere tutti quei progetti volti a offrire occasioni di aggregazione e crescita socioculturale attraverso le diverse forme espressive di spettacolo dal vivo (teatro, danza, musica, performance, ecc.); la 1/B sostiene le arene cinematografiche gratuite, anche al fine di favorire un’alternativa alla dilagante fruizione individuale di contenuti audiovisivi sulle piattaforme.

Con riferimento a quest’ultima sottosezione, tra le novità di questo Avviso, è prevista una premialità per quei progetti che prevedano una strumentazione specifica per favorire l’accessibilità della fruizione delle opere cinematografiche alle persone con disabilità visiva.

Per l’anno in corso, le attività dovranno essere realizzate tra il 1° luglio e il 15 ottobre 2025.

Per il prossimo anno, il periodo di eleggibilità della sottosezione 1/A sarà anticipato al 1° marzo 2026, mentre per la sottosezione 1/B il periodo sarà compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026.

2. LE FORME DEL CONTEMPORANEO

2,6 milioni di euro (1,3 mln per il 2025 e 1,3 mln per il 2026)

Questa sezione dell’Avviso sarà rivolta a tutte quelle progettualità dedicate alla formazione e alla crescita professionale e artistica delle operatrici e degli operatori culturali nell’ambito dell’arte contemporanea, in tutte le sue declinazioni.

Tra le attività finanziabili: workshop, laboratori, lezioni, incontri, scambi internazionali, residenze artistiche e anche le successive restituzioni al pubblico.

Per l’anno in corso, le attività dovranno essere realizzate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2025, mentre per il prossimo anno dovranno realizzarsi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026.

3. LO SPETTACOLO DAL VIVO FUORI DAL CENTRO

Oltre 1,9 milioni di euro (solo per il 2025), fondi concessi dal Ministero della Cultura, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (Fnsv)

La sezione finanzierà attività di spettacolo dal vivo, anche di carattere originale e innovativo, nelle aree meno centrali della città.

I progetti dovranno puntare alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale dei quartieri, all’inclusione culturale e sociale e al dialogo interculturale. Saranno premiate quelle progettualità particolarmente orientate alla tutela dei diritti civili, agli scambi interculturali, alla promozione di politiche di genere e alla tutela della memoria territoriale attraverso azioni che vedano protagonista la cittadinanza. Un focus, infine, sarà dedicato ai progetti dedicati al 50° anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini. Le attività dovranno essere realizzate tra il 1° settembre e il 30 novembre 2025.

L’Avviso pubblico sarà online entro la fine di aprile. I proponenti – soggetti privati – potranno partecipare con progetti diversi anche a più sezioni del bando (per la sezione 1 è necessario scegliere una delle due sottosezioni).

Ulteriore novità di questo Avviso riguarda l’estensione dei vantaggi economici che verranno accordati anche ai primi 5 progetti di ciascuna sezione (in posizione utile in graduatoria) che non abbiano avuto accesso al contributo per esaurimento delle risorse disponibili.

L ‘Avviso sarà presto online su www.comune.roma.it, all’Albo Pretorio on line e nella sezione Attualità – Tutti i bandi, avvisi e concorsi – Struttura “Dipartimento Attività Culturali” e conterrà le necessarie indicazioni circa i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

Verrà, inoltre, attivata una sezione di FAQ, per la pubblicazione delle risposte a eventuali richieste di chiarimenti di interesse generale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.