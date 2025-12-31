Cuore nuovo a Natale: due bambini trapiantati al Bambino Gesù 

Un regalo di Natale davvero speciale per due piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: Marco e Andrea, rispettivamente di 6 e 8 anni, hanno ricevuto un cuore nuovo in tempo per trascorrere le festività con le loro famiglie.

Marco, affetto da cardiomiopatia restrittiva e in attesa di trapianto da ottobre, ha chiesto al risveglio: “Ma qui da me Babbo Natale non ci viene?”. Andrea, invece, soffriva di una complessa cardiopatia congenita, già sottoposta a un intervento correttivo, e attendeva un cuore da un anno e mezzo.

Il trapianto di Andrea è stato particolarmente delicato. A causa della sua condizione e dei precedenti interventi, il suo sistema immunitario era ipersensibile, rendendo impossibile un trapianto tradizionale. Per la prima volta in pediatria è stato utilizzato un nuovo farmaco che agisce sulle cellule della memoria immunitaria, riducendo gli anticorpi e permettendo così l’intervento.

La procedura ha richiesto una stretta collaborazione tra diverse equipe mediche e un’attenta gestione post-operatoria, evidenziando l’eccellenza dell’ospedale nella cura dei pazienti pediatrici complessi.

I trapianti sono stati effettuati tra il 18 e il 20 dicembre 2025 da due differenti equipe cardiochirurgiche, guidate dai dottori Lorenzo Galletti e Adriano Carotti.

I bambini, seguiti dalla dottoressa Rachele Adorisio, sono ricoverati nell’unità di Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica guidata dal dottor Luca Di Chiara. Entrambi sono stati risvegliati la Vigilia di Natale, potendo così vivere le feste insieme alle rispettive famiglie.

Un esempio straordinario di medicina pediatrica avanzata, che ha trasformato la vita di due bambini e delle loro famiglie, dimostrando che anche nei momenti più difficili la speranza e la scienza possono fare miracoli.

