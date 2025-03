Cyberattacco contro Ama, diversi i disagi riscontrati

Nelle ultime ore – comunica l’ufficio stampa di AMA S.p.A. – la società municipalizzata del Comune di Roma, è stata oggetto di un attacco cyber ai propri sistemi informatici.

L’AMA si è attivata sin da subito per fronteggiare l’attacco e in collaborazione con le autorità istituzionali competenti, prontamente coinvolte, è al lavoro per assicurare la piena operatività dei servizi aziendali, limitando il più possibile i disagi all’utenza.

In mattinata, il sito web istituzionale dell’azienda non risulta raggiungibile.

