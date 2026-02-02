Cybersecurity, Sapienza sotto attacco: portali offline e Infostud bloccato

Un blackout improvviso che ha mandato in tilt la giornata di migliaia di studenti.

Il sito istituzionale dell’università e il portale Infostud risultano irraggiungibili da ore, paralizzando di fatto gran parte delle attività amministrative dell’ateneo.

Ma questa volta non si tratta di un semplice guasto tecnico: l’amministrazione universitaria ha confermato che all’origine del blocco c’è un’intrusione esterna nei sistemi informatici.

Una violazione che ha fatto scattare immediatamente il protocollo di sicurezza, con la decisione di isolare l’intera rete per evitare ulteriori danni e contenere l’attacco.

Scatta l’emergenza informatica: al lavoro tecnici e Agenzia per la cybersicurezza

Non appena rilevata l’anomalia, l’università ha attivato una task force interna composta da tecnici specializzati, impegnati a ricostruire l’estensione dell’intrusione e a verificare se siano stati sottratti dati sensibili.

Un lavoro delicato, portato avanti anche con il supporto dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), che sta affiancando l’ateneo nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei sistemi.

Un primo elemento rassicurante arriva dai server di backup, che non sarebbero stati compromessi. Questo dovrebbe consentire, una volta completate le verifiche, un ripristino graduale dei servizi senza perdita di dati.

Infostud offline, studenti nel caos

Nel frattempo, però, i disagi sono pesanti. L’Udu Sapienza segnala centinaia di segnalazioni arrivate già dalle prime ore del mattino: studenti impossibilitati a prenotare gli appelli d’esame, scaricare i bollettini per il pagamento delle tasse o anche solo consultare il proprio libretto universitario e verbalizzare i voti.

Un blocco totale che rischia di avere ripercussioni concrete sul calendario accademico, soprattutto per chi aveva scadenze imminenti o appelli fissati nei prossimi giorni.

Possibili proroghe e misure straordinarie

L’amministrazione universitaria sta ora valutando contromisure per limitare l’impatto del blackout, tra cui proroghe delle scadenze amministrative e una gestione straordinaria degli esami già programmati.

Decisioni che dovrebbero arrivare nelle prossime ore, mentre prosegue il lavoro dei tecnici per riportare online i servizi in totale sicurezza.

