Da Parco Schuster a Garbatella: Il municipio VIII si riempie dei nuovi Cestò

Il municipio VIII accoglie i nuovi Cestò: Raddoppiano i cestini dell’immondizia, passando da 370 a circa 830, con operazioni di sostituzione avviate a luglio e previste per concludersi entro metà settembre.

“Stiamo posizionando i nuovi cestini in punti strategici: alle fermate degli autobus, vicino alle chiese, ai mercati e agli ingressi dei parchi,” spiega Claudio Mannarino, assessore all’Ambiente del municipio VIII.

La distribuzione è partita da parco Schuster e proseguirà con i quartieri Ostiense, San Paolo, Marconi e l’area della Circonvallazione Ostiense. “Proseguiremo poi in via Andrea Mantegna, piazzale del Caravaggio, Montagnola, Ottavo Colle, Roma 70, Appia Antica, Garbatella, per concludere con l’area dell’università a San Paolo,” continua Mannarino.

I nuovi cestini, sottolinea l’assessore, sono progettati per essere sicuri e sostenibili: “Sono ignifughi, antideflagranti, non scheggiabili e ispezionabili secondo la normativa antiterrorismo. Inoltre, sono realizzati in Hdpe, un materiale riciclato e riciclabile.”

Il municipio VIII è il secondo a dotarsi dei nuovi Cestò, seguendo l’esempio del centro città, dove l’installazione è stata accompagnata da alcune polemiche. L’assessore ai Rifiuti del municipio I, Stefano Marin, ha evidenziato come i cestini, facilmente accessibili ai gabbiani, permettono agli uccelli di rompere le buste interne, spargendo rifiuti sulle strade.

Marin ha chiesto un intervento di modifica, ma dal municipio VIII, invece, sono arrivate solo valutazioni positive: “I cestini sono ispezionabili e resistenti,” ribadisce Mannarino.

Secondo Sabrina Alfonsi, assessora capitolina all’Ambiente, la distribuzione dei Cestò porterà 2800 nuovi cestoni nei municipi I e VIII entro agosto, con un totale di 11680 cestoni previsti entro dicembre 2024. Entro febbraio 2025, Roma dovrebbe accogliere 18mila Cestò.

