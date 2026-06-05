Da Piramide a Ostia, dipendenti Acea e Ama in campo contro i rifiuti: ripuliti parchi e spiagge

Si sono svolte oggi due iniziative di pulizia e sensibilizzazione ecologica proposte da Acea con il supporto dell’Assessorato Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, AMA e Plastic Free.

Le persone di ACEA e una delegazione di lavoratori di AMA si sono muniti di guanti, sacchi e pinze raccoglitrici per ripulire tre aree attorno alla sede di piazzale Ostiense e sulle spiagge del litorale romano, adiacenti alla Torre Idrica di Ostia.

All’appuntamento di piazzale Ostiense erano presenti per ACEA: Deputy Chief People & Security Officer di Acea Emiliano Maria Cappuccitti, il Presidente della Commissione Capitolina Ambiente Giammarco Palmieri, che ha portato il saluto di Roma Capitale, il Responsabile della Funzione Risorse Umane ed Organizzazione di Ama SpA Andrea Lo Faso e Margherita Maiani, Segretario Generale di Plastic Free.

In entrambi i siti prescelti le operazioni di pulizia si sono svolte a partire dalle ore 10.00, anticipati da un momento di formazione.

Nel primo caso, le attività hanno avuto luogo a piazzale Ostiense, piazzale dei Partigiani e Parco della Resistenza. Ad Ostia, invece, i volontari hanno svolto attività di “Clean Up” nelle spiagge e aree limitrofe alla Torre Idrica.

Nel pomeriggio, in un momento di debriefing e condivisione, i partecipanti all’iniziativa si sono confrontati sui temi del rispetto dell’ambiente, dell’economia circolare e della corretta gestione dei rifiuti.

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