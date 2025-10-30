Da Rio a Roma con 48 ovuli di cocaina nello stomaco, arrestato

Arrivato a Roma con un volo dal Brasile, il suo atteggiamento nervoso e lo sguardo sfuggente non sono però sfuggiti agli agenti della Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino, impegnati in un servizio mirato al contrasto del traffico internazionale di droga.

Il viaggiatore, cittadino brasiliano, è stato fermato per un controllo congiunto con il 1° Nucleo Operativo della Guardia di Finanza. I bagagli erano puliti, ma qualcosa non convinceva gli agenti, che hanno deciso di approfondire i controlli.

Accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia, le radiografie hanno confermato i sospetti: nel corpo dell’uomo erano nascosti numerosi ovuli termosaldati contenenti cocaina purissima.

Dopo la prima evacuazione di parte degli involucri, il corriere è stato tratto in arresto. Nei giorni successivi ha espulso 48 ovuli, per un peso complessivo superiore a mezzo chilo di droga.

Conclusi gli accertamenti sanitari, il trafficante è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

