Da San Lorenzo al Colle Oppio, i carabinieri smantellano microcriminalità e spaccio

Un blitz dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante ha animato le strade della Capitale nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a contrastare furti, rapine e microcriminalità diffusa.

L’operazione rientra nelle linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nel Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio complessivo parla chiaro: 6 persone arrestate, 3 denunciate e diversi ordini di allontanamento notificati.

A via dei Liguri, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un 32enne romeno sorpreso mentre, armato di coltello, minacciava gli addetti alla sicurezza di un supermercato dopo aver cercato di rubare diversi prodotti insieme a un complice riuscito a scappare.

L’uomo ha opposto resistenza ai militari senza causare feriti, ed è stato arrestato per rapina aggravata in concorso, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto ingiustificato di armi improprie.

Al Parco del Colle Oppio, un 32enne gambiano è stato fermato con 35 grammi di hashish e 390 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Nei suoi confronti è scattato anche un ordine di allontanamento dall’area a tutela rafforzata.

In via Tiburtina, i militari hanno bloccato un 29enne romeno subito dopo aver rubato una borsa dall’autoemoteca di un’associazione di donatori di sangue. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria.

Durante il servizio, i Carabinieri hanno eseguito anche un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 38enne marocchino, indiziato di una rapina avvenuta a settembre 2024 a San Lorenzo, quando avrebbe strappato la collana a un giovane studente lettone.

Inoltre, un romano di 39 anni ha visto aggravata la misura cautelare: dai domiciliari è passato al carcere.

Tra le denunce figura una 16enne italiana trovata con un coltello di 8 cm in via Amendola, a cui è stato notificato anche un ordine di allontanamento.

Poco distante, un 46enne romano è stato arrestato subito dopo aver rubato uno scooter, mentre due donne di origini rom sono state denunciate per aver asportato diversi capi di abbigliamento in un negozio di via Enea.

Ulteriori ordini di allontanamento sono stati notificati a un 43enne italiano e a un 23enne romeno sorpresi a disturbare i passanti tra via Principe Amedeo, via Ricasoli, Largo Leopardi e via Guglielmo Pepe.

In totale, durante il servizio straordinario, i militari hanno identificato 96 persone e controllato 37 veicoli.

