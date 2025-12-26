Da Tor Pignattara a Centocelle, 1,3 milioni di euro per il verde del Municipio V

Nuove risorse in arrivo per il verde pubblico del Municipio V. Con l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, il territorio potrà contare su 1,3 milioni di euro destinati alla riqualificazione e alla valorizzazione di parchi e giardini, un investimento che punta a restituire spazi più curati, sicuri e vivibili ai quartieri dell’area est della Capitale.

Si tratta di fondi che vanno ad aggiungersi sia agli stanziamenti per la manutenzione ordinaria sia a quelli messi a disposizione dal Dipartimento Tutela Ambientale per i grandi parchi cittadini. Un pacchetto complessivo che consentirà di intervenire su nuove aree verdi, molte delle quali da tempo attendono un restyling.

«Queste risorse ci permetteranno di avviare nuovi interventi di riqualificazione, dando risposte concrete alle richieste dei cittadini», spiegano il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e l’assessore al Verde, Edoardo Annucci.

Nel dettaglio, i lavori interesseranno Villa Berta a Tor Pignattara, Largo Olcese a Tor Tre Teste, la Tana dei Cuccioli al Pigneto, Parco Teoli e l’area di via Balzani a Villa De Sanctis, piazza delle Giunchiglie a Centocelle e Largo Perestrello alla Marranella, dove gli interventi saranno finanziati anche con fondi europei.

Un piano che non sarà calato dall’alto. «I progetti – sottolineano Caliste e Annucci – verranno definiti, come sempre, insieme alla cittadinanza, attraverso percorsi partecipativi curati dall’Ufficio Verde municipale».

Un metodo che punta a coinvolgere residenti e associazioni nella scelta delle soluzioni migliori per rendere i parchi non solo più belli, ma anche più funzionali e rispondenti alle esigenze dei quartieri.

