Da ViviCinema&Teatro a Vivi Spettacolo: torna il carnet scontato per cinema e teatro

Da ViviCinema&Teatro a Vivi Spettacolo: cambia il nome, ma resta invariata la formula che negli ultimi anni ha conquistato migliaia di romani.

Torna infatti il carnet di ingressi a prezzo agevolato per cinema e teatro, pensato per rendere la cultura più accessibile e dare ossigeno a un settore che continua a fare i conti con un periodo complesso.

La nuova edizione dell’iniziativa prenderà il via il 29 dicembre, a partire dalle ore 15, quando saranno messi in vendita – fino a esaurimento – 12.244 carnet acquistabili online sul sito vivispettacolo.it e presso le biglietterie di alcune delle strutture aderenti.

Il pacchetto prevede 6 ingressi al cinema e 3 a teatro al costo complessivo di 40 euro, utilizzabili dal 7 gennaio al 31 maggio 2026.

Il progetto, giunto alla quarta edizione, è promosso e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con il contributo della Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con Anec Lazio, ATIP – Associazione Teatri Italiani Privati e UTR – Unione Teatri di Roma.

Un’alleanza istituzionale e di categoria che punta a rafforzare il legame tra pubblico e sale, incentivando la partecipazione e la frequentazione degli spazi culturali cittadini.

«Siamo felici di poter riproporre anche quest’anno un’iniziativa di grande successo come Vivi Spettacolo – ha spiegato l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio – perché cinema e teatro hanno bisogno di sostegno in questo momento storico. Allo stesso tempo, le romane e i romani hanno l’opportunità di tornare a vivere gli spettacoli a prezzi ridotti, già nei giorni immediatamente successivi alle festività».

L’offerta è ampia e diffusa sul territorio: al momento hanno aderito 25 cinema, per un totale di 109 schermi, e 26 teatri.

Per quanto riguarda i cinema, i voucher potranno essere utilizzati con un massimo di due ingressi al giorno, anche nella stessa struttura, con l’esclusione di contenuti alternativi, anteprime e proiezioni in 3D.

Nei teatri, invece, sarà possibile usare due voucher nella stessa sala, mentre il terzo dovrà essere speso in una struttura diversa, secondo le modalità indicate da ciascun teatro.

L’acquisto dei carnet è riservato ai maggiorenni, ma i biglietti possono essere utilizzati anche da altre persone. Ogni utente potrà acquistare fino a tre carnet.

Tutte le informazioni dettagliate su modalità e condizioni di utilizzo sono disponibili sul sito ufficiale dell’iniziativa.

Con Vivi Spettacolo, Roma prova così a ripartire dalla cultura, puntando su una formula collaudata che mette insieme accessibilità, qualità dell’offerta e sostegno concreto a cinema e teatri della Capitale.

