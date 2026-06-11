Dal 21 giugno VILLÆ 2026: Mogol apre l’estate di Villa Adriana e Villa d’Este

Tra architetture monumentali, giardini storici, teatri naturali e memorie che attraversano i secoli, le VILLÆ di Tivoli, dal 21 giugno 2026, si trasformano in un grande racconto collettivo di suggestioni, emozioni e linguaggi differenti, in cui patrimonio, musica, teatro, letteratura e arti performative si incontrano.

Alle porte di Roma, Villa Adriana e Villa d’Este, entrambe riconosciute Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, diventano il palcoscenico di VILLÆstate 2026, un programma di appuntamenti che attraverserà l’estate intrecciando grandi protagonisti della scena culturale italiana con alcuni dei luoghi più straordinari del patrimonio storico nazionale.

Ad inaugurare la rassegna, domenica 21 giugno, il concerto-spettacolo “Emozioni – Viaggio tra le canzoni di Battisti Mogol“, ospitato a Villa Adriana alla presenza dello stesso Mogol. Un appuntamento simbolico che apre una stagione costruita attorno al dialogo tra memoria e contemporaneità, tra la forza evocativa dei luoghi e quella delle arti che li abitano.

Patrimonio UNESCO rispettivamente dal 1999 e dal 2001, Villa Adriana e Villa d’Este rappresentano due tra le più alte espressioni della storia, dell’arte e dell’ingegno italiani. La prima, voluta dall’imperatore Adriano come città ideale e sintesi del mondo allora conosciuto, conserva ancora oggi il fascino di una visione architettonica senza precedenti.

La seconda, capolavoro assoluto del giardino all’italiana, continua a incantare per il dialogo armonioso tra architettura, acqua, paesaggio e musica. Due luoghi diversi e complementari che condividono una stessa vocazione: trasformare la bellezza in esperienza culturale.

Durante l’estate le VILLÆ diventano così scenari naturali e architettonici di un programma che amplia l’esperienza di visita e offre al pubblico nuove modalità di attraversare il patrimonio.

Concerti, spettacoli teatrali, incontri, progetti dedicati alla letteratura, alla musica popolare e all’arte contemporanea costruiscono una programmazione capace di coinvolgere pubblici differenti, mettendo in relazione la storia dei luoghi con i linguaggi del presente.

Ad aprire il cartellone, domenica 21 giugno, sarà dunque “Emozioni – Viaggio tra le canzoni di Battisti Mogol”, uno spettacolo dedicato alle canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana, con un ospite d’eccezione, Mogol, che accompagnerà il pubblico attraverso racconti e ricordi legati alla nascita di alcuni dei brani più amati del repertorio nazionale.

Sul palco Gianmarco Carroccia, insieme a un ensemble di musicisti dal vivo, ripercorrerà i grandi successi del sodalizio artistico tra Lucio Battisti e Mogol, in un viaggio musicale che attraversa generazioni diverse e continua ancora oggi a parlare al cuore del pubblico.

La stagione proseguirà poi con una serie di appuntamenti che porteranno nelle VILLÆ alcuni importanti protagonisti della scena culturale italiana. Il Santuario di Ercole Vincitore ospiterà la rassegna teatrale “Heroides”, dedicata alle grandi figure femminili del mito; Villa Adriana tornerà a confrontarsi con la figura dell’imperatore attraverso spettacoli e progetti ispirati alle suggestioni delle “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar; Villa d’Este dedicherà invece un focus speciale al bicentenario di Carlo Collodi con il progetto “Eterno Pinocchio”, tra talk, musica e cinema.

Non mancheranno inoltre appuntamenti dedicati all’arte contemporanea, alla musica popolare con Ambrogio Sparagna e l’Orchestra Popolare Italiana insieme alle letture di Davide Rondoni per un omaggio a San Francesco d’Assisi e al Cantico delle Creature, in un percorso di suggestioni che conferma le VILLÆ come luoghi vivi di produzione culturale, capaci di mettere in dialogo patrimonio e contemporaneità.

In occasione della serata d’apertura, il Direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, Alberto Samonà, conferirà al Maestro Mogol il Premio Tibur – VILLÆ, riconoscimento alla sua prima edizione e destinato a diventare un appuntamento annuale dedicato a personalità che, attraverso il proprio talento e il proprio impegno, abbiano contribuito in maniera significativa alla crescita culturale, artistica e civile del Paese.

Il premio quest’anno è una scultura in travertino e bronzo realizzata dall’artista Antonio Proietti e intende celebrare il profondo legame tra patrimonio, arte e creatività contemporanea, valori che contraddistinguono l’identità dell’Istituto e dei suoi luoghi simbolo.

«Siamo orgogliosi di ospitare a Villa Adriana una serata che rende omaggio a una delle pagine più alte della musica italiana», dichiara il Direttore Alberto Samonà.

«La presenza di Mogol, un grande autore che ha saputo trasformare emozioni, storie e sentimenti in un patrimonio condiviso da generazioni di italiani, rappresenta un evento di straordinario valore culturale. Accanto a lui, Gianmarco Carroccia accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale intenso e coinvolgente, che restituirà tutta la forza evocativa e l’attualità delle canzoni nate dal sodalizio artistico con Lucio Battisti. Sarà una serata speciale, in cui la bellezza della musica dialogherà con quella di uno dei luoghi più rappresentativi del nostro patrimonio culturale».

La partecipazione è gratuita, acquistando il biglietto d’ingresso per Villa Adriana – ordinario 15 euro; giovani tra i 18 e i 25 anni, 2 euro.

Acquisto on line obbligatorio al link: https://villae.midaticket.com/ eventi/emozioni-viaggio-tra- le-canzoni-di-battisti-mogol/

Fino a esaurimento posti disponibili – ultimi posti disponibili – Ingresso dalle 19.00, spettacolo ore 20.00

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