Dal 24 luglio a Ponte di Nona “All’Ombra del Giardino di Dany”

Ci sono storie invisibili. Sono quelle delle persone che incontriamo ogni giorno in fila alla posta, alla banca, in attesa che scatti il semaforo. Volti di sconosciuti ai quali chiediamo un consiglio mentre magari, da soli in un negozio, cerchiamo il regalo giusto per il compleanno di un caro amico. E forse, senza saperlo, lo abbiamo chiesto anche a Daniele Pacifici, guardia giurata di appena 27 anni, scomparso lo scorso anno dopo una dura e lunga battaglia contro il cancro, al quale è dedicata la prima edizione della kermesse “All’Ombra del Giardino di Dany”, una rassegna solidale tra comicità e magia che fa beneficenza con il buonumore, che si svolgerà a partire dal 24 luglio, ogni venerdì e sabato alle ore 21.00, nel quartiere di Ponte di Nona proprio nel parco che l’Associazione culturale No Profit Il Giardino di Dany, dopo numerose richieste, ha ricevuto in adozione da Roma Capitale.

L’area verde, situata tra via Mattè Trucco e via Luigi Gastinelli, curata dai familiari e dagli amici del giovane che hanno sfalciato l’erba, piantato alberi e acquistato alcune panchine grazie ad una gara di solidarietà, è pronta per ospitare sul palco alcuni noti professionisti della risata ma anche illusionisti delle arti magiche (in collaborazione con il Club Magico Italiano Gruppo Lazio) che offriranno brillanti perfomance.

Una rassegna formato famiglia, la cui direzione artistica è stata affidata alla giornalista Federica Rinaudo, che si propone di dispensare una ricca dose di risate per ricordare la gioia di vivere con la quale Daniele contagiava tutti.

Ad alternarsi sul palcoscenico, di fronte ad una platea pronta ad osservare le misure di sicurezza previste dalle normative post Covid, saranno Magico Alivernini, Massimo Bagnato & Friends, Raffaello Corti, Carmine Faraco, Alberto Farina, Matteo Fraziano, Gigi Miseferi, Pietro Romano, I Sequestrattori, Sandro Scapicchio. Ad aprire la manifestazione sarà l’improvvisazione comica di Alberto Farina, con la sua inconfondibile verve innovativa ed originale.

L’ingresso per ogni serata sarà gratuito ad offerta libera fino ad esaurimento posti. Infoline 3294626910