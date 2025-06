Dal 26 giugno una nuova Casa dell’acqua a Grottarossa

Da giovedì 26 giugno, a Grottarossa, sarà attiva una nuova Casa dell’acqua di Acea.

“L’impianto, installato nel parcheggio di Via Casalattico all’ingresso del Parco Volusia, è la terza casetta dell’acqua del Municipio XV, dopo quella messa in funzione a Valle Muricana nel 2015 e quella di Labaro aperta ad ottobre del 2023“, spiega Daniele Torquati, presidente del Municipio XV.

Le Case dell’acqua di Acea possono essere considerate la moderna evoluzione dei “nasoni”, le tradizionali fontanelle romane. Dotate anche di prese per ricaricare tablet e smartphone, le Case erogano gratuitamente acqua naturale e frizzante coniugando innovazione e sostenibilità.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.