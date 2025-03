Dal 31 marzo modifiche per la linea 111

Da lunedì 31 marzo modifiche per la linea bus 111, circolare con capolinea unico alla stazione Tiburtina. Il collegamento che copre il quadrante est della città varierà l’itinerario passando nei pressi della stazione metro B di Pietralata.

Il percorso toccherà via Tiburtina, via delle Cave di Pietralata/largo Beltramelli, via Gabriele Galantara, via Filippo Meda, via dei Durantini, via di Pietralata, via Flora, via Marica, via Pomona, via Michelotti, viale Giuseppe Stefanini, via Matteo Tondi e via Masaniello.

Le modifiche prevedono la soppressione della linea 111F. La 111 infatti viaggerà anche nei festivi. Prevista la nuova fermata Stefanini/Sacco in viale Giuseppe Stefanini, altezza civico 60. Soppresse invece le fermate 71143 Sacco in piazza Federico Sacco, 78169 Tondi/Pietralata in via Metto Tondi e 71183 Tondi/Montalbani in Matto Tondi.

Maggiori informazioni e la mappa con il nuovo percorso della linea 111 sul sito di Roma servizi per la mobilità .

