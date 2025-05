“Dal cuore alle mani: Dolce&Gabbana”, inaugurata la mostra

Dopo Milano e Parigi, è arrivata a Roma “Dal Cuore Alle Mani: Dolce&Gabbana“, al Palazzo delle Esposizioni fino ad agosto.

La mostra è stata inaugurata alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri e dell’Assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato.

Promossa da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, prodotta e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo con IMG, l’esposizione è curata da Florence Müller con le scenografie di Agence Galuchat. Raccoglie oltre duecento creazioni uniche di Dolce&Gabbana, simbolo dello stile italiano dell’Alta Moda. Una vetrina dell’impareggiabile maestria e dell’artigianalità espresse dal marchio.

Dal Cuore Alle Mani è una lettera d’amore aperta alla cultura italiana, da sempre ispirazione e musa delle creazioni di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, dei quali ripercorre lo straordinario processo creativo – dal cuore, da cui scaturiscono le idee, alle mani, attraverso cui le stesse prendono forma.

L’esposizione include il lavoro di selezionati artisti visivi in dialogo con la creatività di Dolce&Gabbana. Il percorso espositivo si sviluppa in un susseguirsi di grandi sale immersive su una superficie di circa 1.500 metri quadrati, esplorando il pensiero creativo e non convenzionale del brand nel mondo del lusso – elegante, sensuale e unico, ma anche ironico, irriverente e rivoluzionario.

Le creazioni sono raccontate attraverso una serie di temi che evidenziano le molteplici influenze culturali italiane alle radici di Dolce&Gabbana: dall’arte all‘architettura, dall’artigianato d’eccellenza al folklore, dalla musica all’Opera, il Balletto, il teatro e, naturalmente, le suggestioni della “dolce vita“.

“Siamo emozionati e orgogliosi perché non è stato facile portare una mostra così importante a Roma. Un ringraziamento a Stefano Gabbana e Domenico Dolce per la fiducia” ha dichiarato l’Assessore Alessandro Onorato.

“I numeri dell’esposizione, che inizialmente era destinata a New York e avremo qui fino al 13 agosto, sono impressionanti – ha sottolineato ancora – e ci saranno tante novità rispetto alla mostra di Milano e Parig. È la conferma di quanto Roma sia tornata a essere una città ambita e attrattiva“.

Dal cuore alle mani è una grande anticipazione dell’attesa settimana delle sfilate dell’Alta Moda di Dolce&Gabbana in programma a luglio.

All’inaugurazione hanno preso parte anche Ornella Segnalini, assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture, Lorenza Bonaccorsi presidente del Municipio I Roma centro.

