“Dal Cuore alle Mani”: l’estro creativo di Dolce&Gabbana approda a Roma

Dopo il grande successo di pubblico registrato a Milano e a Parigi, la mostra itinerante “Dal Cuore Alle Mani: Dolce&Gabbana” è approdata nelle sale del Palazzo delle Esposizioni di Roma, dove sarà allestita fino al prossimo 13 agosto. Come è noto, Dolce & Gabbana è una casa di alta moda italiana che è nata nel 1985 dal sodalizio artistico di Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Come suggerisce il titolo stesso, l’esposizione intende rendere omaggio al processo creativo che è sempre stato alla base del loro successo internazionale, vale a dire: dal “cuore” – la cosiddetta passione da cui nascono le idee – alle “mani” attraverso cui le stesse prendono vita, grazie ad un sapiente lavoro artigianale.

Il percorso espositivo, suddiviso in 14 sezioni tematiche, si estende su una superficie di circa 1.500 metri quadrati e può contare su oltre 200 opere uniche che sono esaltate dalle scenografie di Agence Galuchat. I visitatori rimarranno affascinati varcando la soglia della sala della “maestria del vetro veneziano” che racchiude una splendida collezione di pregiate creazioni realizzate in cristallo che vanno dai gioielli alle scarpe fino ad arrivare ai dettagli degli abiti. Ed è qui che trova spazio anche un suggestivo lampadario proveniente dallo studio privato dei due stilisti. Di grande impatto è anche la stanza dedicata all’anima più folkloristica della Sicilia – terra natale di Domenico Dolce e da sempre fonte di ispirazione per i due stilisti – che è stata allestita con le maioliche lavorate ed i carretti tradizionali, in un tripudio di colori sgargianti.

L’edizione romana dell’esposizione è arricchita da tre nuove sale: “Arte sarda” – un tributo al patrimonio culturale della Sardegna; “Anatomia sartoriale” dedicata al mondo della corsetteria ed infine “Cinema” dove sarà possibile assistere – oltre ad una sfilata ambientata a Palermo – al documentario “Devotion” (2020) con cui il regista Giuseppe Tornatore ha presentato la nascita della collezione Alta Moda della maison. Inoltre, i due stilisti hanno voluto celebrare la città eterna con un abito da ballo che sovrasta una piramide espositiva, posta all’ingresso della prima sala. Sull’ampia gonna è raffigurato il Colosseo che contrasta con il prezioso corsetto, tempestato da centinaia di cristalli Swarovski. La mostra, a cura di Florence Müller, è stata prodotta e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo con IMG, con il patrocinio di Roma Capitale.

“Dal Cuore Alle Mani: Dolce&Gabbana”

QUANDO: fino al 13 agosto 2025;

fino al 13 agosto 2025; DOVE: Palazzo Esposizioni – via Nazionale, 194;

Palazzo Esposizioni – via Nazionale, 194; ORARI:

Lunedì 10:00__20:00 Martedì 10:00__20:00 Mercoledì 10:00__20:00 Giovedì 10:00__22:30 Venerdì 10:00__22:30 Sabato 10:00__22:30 Domenica 10:00__20:00

Lunedì, martedì, mercoledì e domenica ultimo ingresso alle ore 19:00;

giovedì, venerdì e sabato ultimo ingresso alle ore 21:30;

CONTATTI:

https://www.palazzoesposizioniroma.it/mostra/dal-cuore-alle-mani-dolce-e-gabbana

