Dalla fuga alla cattura: arrestato un pregiudicato dopo mesi di ricerche

Dopo mesi di latitanza, la giustizia ha presentato il conto. Un cittadino sloveno di 36 anni, senza fissa dimora e con una lunga lista di precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Ladispoli.

L’uomo, da tempo irreperibile, si nascondeva nella zona cercando di sfuggire all’ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria.

La cattura: un controllo che non lascia scampo

Era un normale pattugliamento, uno dei tanti effettuati per garantire sicurezza nel territorio. Ma gli occhi attenti dei Carabinieri hanno riconosciuto quel volto noto nei registri delle forze dell’ordine.

L’uomo, che da tempo cercava di sottrarsi alla giustizia, è stato fermato in un’area considerata sensibile sotto il profilo della sicurezza pubblica. Alla richiesta dei documenti ha tentato di mantenere la calma, ma sapeva che la sua corsa era arrivata al capolinea.

Una lunga scia di reati

Il 36enne sloveno non era un volto nuovo per le forze dell’ordine. Su di lui pendeva una condanna per numerosi furti commessi nel tempo, non solo nella zona di Ladispoli, ma anche in diverse regioni del nord Italia.

Un curriculum criminale che gli è costato un ordine di carcerazione con una pena residua da scontare di circa due anni. Per mesi era riuscito a far perdere le proprie tracce, muovendosi nell’ombra per evitare di finire in manette.

Ora però la fuga è finita, le porte del carcere si sono riaperte. E stavolta, il 36enne sloveno non avrà più possibilità di sfuggire alla legge.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.