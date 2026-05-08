Dalla libertà ai domiciliari in 48 ore: Pernasetti alias ‘Er Palletta’ torna agli arresti

La libertà di Raffaele Pernasetti, storico esponente della Banda della Magliana noto come ‘Er Palletta’, è durata meno di due giorni.

Il settantacinquenne è stato rintracciato questa mattina in un ristorante di Testaccio, cuore del suo vecchio territorio, e riportato in custodia a seguito di un nuovo provvedimento della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma.

La breve tregua

Mercoledì scorso Pernasetti era stato rilasciato dal carcere di Parma a causa di un vizio procedurale: l’ordinanza di custodia cautelare presentava un difetto di motivazione, che non giustificava la permanenza dietro le sbarre di un ultrasettantenne.

Tuttavia, la sua libertà è stata di breve durata. Il pm Carlo Villani ha depositato tempestivamente una nuova richiesta, subito accolta dal Gip, che ha disposto per Pernasetti gli arresti domiciliari.

Ancora nel mirino della giustizia

Le indagini che lo riguardano sono recenti e molto dettagliate. Secondo la Procura, l’ex braccio destro di Enrico De Pedis avrebbe continuato a operare nell’ambito del traffico di cocaina e hashish, collaborando con Manuel Severa, detto ‘Il Matto’.

Nonostante l’età, Pernasetti sarebbe rimasto una figura di riferimento, capace di organizzare e controllare carichi di stupefacenti e le relative piazze di spaccio.

Metodi violenti della vecchia scuola

Tra i reati contestati spicca una violenta estorsione ai danni di un meccanico per un debito di 8.000 euro. Secondo gli inquirenti, Pernasetti avrebbe ordinato minacce con una pistola e persino una gambizzazione, riproponendo le modalità intimidatorie tipiche degli anni di piombo.

Mezzo secolo di criminalità romana

La vicenda di Pernasetti intreccia oltre cinquant’anni di storia criminale romana. Braccio destro di De Pedis, ha controllato a lungo le piazze di Trastevere e Testaccio prima di essere condannato a 30 anni per omicidio e associazione mafiosa.

Dopo l’uscita definitiva dal carcere nel 2016, si era ritirato nella gestione del ristorante di famiglia, ma la vecchia rete criminale sembra non aver mai smesso di seguirlo.

Il ritorno della giustizia

Questa mattina, dunque, Pernasetti è stato nuovamente messo sotto custodia, segnando un nuovo capitolo della sua lunga carriera criminale.

Tra i tavoli del ristorante di Testaccio, il leggendario ex colonnello si è trovato faccia a faccia con la legge, a dimostrazione che, nel cuore della capitale, il passato criminale non resta mai del tutto sepolto.

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