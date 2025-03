Dalla Monarchia alla Repubblica – 2° Incontro al Bibliopoint Perlasca

Nuovo appuntamento sul ciclo d’incontri “Dalla Monarchia alla Repubblica” presso il Bibliopoint Perlasca in via Vincenzo Barelli 7 a Pietralata, mercoledì 26 marzo 2025 ore 17,30.

In questo secondo incontro, con il pretesto di parlare delle prime due Regine d’Italia, si cercherà di fare un quadro della società italiana dell’epoca. Il racconto lo guiderà lo scrittore Luciano Regolo.

Luciano Regolo, classe 1966, giornalista, ha lavorato per Repubblica, Oggi e Chi. Ha diretto Novella 2000, Eva Tremila e Vip, il quotidiano L’Ora della Calabria, ricevendo a Ischia nel 2014 il Premio speciale per la difesa della libertà di stampa.

Dal 2018 è condirettore per la Periodici San Paolo di Famiglia Cristiana e di Maria con te. Ha scritto libri di storia sul rapporto tra Corona e fascismo; le biografie sulle tre regine d’Italia e della beata Maria Cristina, regina delle due Sicilie; e, per Mondadori, i 4 best seller sulla mistica Natuzza Evolo e Civitavecchia. Le lacrime della Vergine. Per le Edizioni San Paolo ha pubblicato L’ultimo segreto di Lady Diana e Christian, una vita per sempre.

In questa locandina il quadro dei prossimi Incontri del ciclo

