Dalla scuola agli stabilimenti, dallo sport alla notte bianca con la Asl Roma 3

Torniamo a scuola in sicurezza

In vista della ripresa delle attività scolastiche ASL Roma 3 ha predisposto per i ragazzi, fascia età 12-18 anni, e per il personale docente e quello scolastico a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid 19 al fine di garantire una ripresa in sicurezza.

Per vaccinarsi si può effettuare la prenotazione sulle agende della Regione Lazio dal 1 al 14 settembre oppure ci si può recare senza alcuna prenotazione presso uno dei seguenti Punti di Somministrazione Vaccini anti Covid 19 della ASL ROMA 3:

1) Centro Anziani Via Cardano n. 145 orario 9 – 18 (Portuense)

2) Polo Natatorio Via delle Quinqueremi n. 100 (Ostia) orario 9 – 18

3) Lunga sosta Fiumicino Via Antonio Zara orario 8 – 23

ASL Roma 3 e la sicurezza in Spiaggia

ASL Roma 3 ha organizzato con un drone un volo di ricognizione sul litorale di Ostia dalle 11.00 alle 16.00 del 4 e del 5 settembre. I Lidi Coconait e Plinius sono attenti alle cure ed hanno in spiaggia i defibrillatori semi automatici ed anche di personale certificato.

Il Drone volerà ad un’altezza non inferiore a 25 metri dal livello dell’acqua ed a una distanza non inferiore a 30 metri dalle persone.

Scopo del volo è il controllo della temperatura che avverrà in modo automatico da parte del dispositivo. La tecnologia accompagna le nostre vacanze e la sicurezza in spiaggia.

Lo Sport è Sicurezza: Vacciniamoci

Al Centro Sportivo Le Cupole, Via Gino Bonichi 17, 00125 Acilia (Roma) il 9 settembre alle ore 17 il Presidente Maurizio Perazzolo e la squadra di Pallanuoto della Lazio che milita nel Campionato di Serie A1 accoglieranno i partecipanti in una “Festa dello Sport” con una performance della Scuola Accademia di Danza LM.

All’evento parteciperà anche il Presidente della pro-loco di Ostia Dott. Tonino Ricci e il Direttore generale di ASL Roma 3 Dottoressa Marta Branca.

L’evento sarà trasmesso in streaming sui social. Vaccinazioni senza Prenotazione per i partecipanti.

Notte bianca dei vaccini dalle 22

ASL Roma 3 insieme alla Pro Loco di Ostia Mare di Roma con la collaborazione ed il sostegno dei commercianti del Centro Commerciale Naturale di Piazza Anco Marzio organizzano un evento che intende promuovere il divertimento e la vaccinazione: la Notte Bianca il 18 Settembre a Ostia. La prenotazione NON è obbligatoria.

Perché: Vaccinarsi è un dovere morale di ogni cittadino, consente di potersi muovere senza restrizioni; è interesse farla per se stessi, la propria famiglia, i propri amici e consente di frequentare i locali pubblici incrementando le relazioni personali ed il commercio;

Dove: in Piazza Anco Marzio per la vaccinazione ed una area esterna dotata di gazebo per la sosta di sicurezza di 15 minuti dopo l’inoculazione. Presso questa area esterna sarà attivo un info point gestito dalla Pro Loco per “raccontare” l’iniziativa che è stata possibile grazie alla collaborazione degli imprenditori della Piazza che potranno essere anche presenti personalmente.

Con Chi: ASL Rm3 e Pro Loco di Ostia Mare hanno già realizzato 4 giornate di Prime Vaccinazioni a Piazza Anco Marzio e in tre stabilimenti balneari. Anche questa volta si tratterà solo della PRIMA dose con richiamo fissato a cura dello staff medico.