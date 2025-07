Dall’aiuola dimenticata all’oasi high-tech per le api: il giardino satellitare che trasforma via Tiburtina

Una volta era solo un’aiuola dimenticata, soffocata dallo smog della Tiburtina e dal disinteresse generale. Oggi, grazie a un progetto innovativo firmato Thales Alenia Space, è diventata una micro-oasi di biodiversità, un avamposto verde dove api e altri insetti impollinatori si muovono protetti e monitorati… dallo spazio.

È stata inaugurata mercoledì 16 luglio l’area verde in via Saccomuro, nel cuore del quartiere romano di Settecamini, a due passi dal quartier generale della multinazionale aerospaziale. Una rigenerazione urbana che unisce natura e tecnologia, bellezza e sostenibilità, in un luogo dove prima c’era solo incuria.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti, insieme ai rappresentanti di Thales Alenia Space, che hanno voluto restituire valore al territorio con un gesto concreto.

Un giardino per le api… sotto osservazione satellitare

Realizzato in collaborazione con la start-up ambientale 3Bee, il giardino ospita 90 nuove piante, scelte non solo per il loro apporto estetico, ma soprattutto per la capacità di attirare e nutrire impollinatori, come api, farfalle e bombi.

E non finisce qui: il progetto prevede anche l’installazione di sensori tecnologici, chiamati PollyX, che permettono di monitorare l’attività degli insetti, la salute dell’ecosistema e persino la qualità dell’aria.

Un connubio tra innovazione e ambiente che parla la lingua del futuro, ma nasce da un’esigenza concreta: rigenerare spazi urbani abbandonati e restituirli alla comunità. Non un semplice gesto simbolico, ma un esempio replicabile che può diventare un modello virtuoso per tutto il quadrante Tiburtino.

Una visione più ampia: il quartiere cambia volto

“La riqualificazione dell’area è solo il primo passo”, ha spiegato il presidente Umberti. “L’iniziativa di Thales Alenia Space dimostra come le imprese possano diventare protagoniste attive del cambiamento urbano”. Proprio in occasione dell’inaugurazione è stato annunciato un tavolo tecnico permanente per affrontare due criticità fondamentali per Settecamini: la realizzazione della fognatura e il raddoppio del depuratore.

Temi strutturali, troppo spesso rimandati, che oggi tornano al centro del dibattito pubblico grazie a un’occasione “verde”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.