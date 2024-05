Giovedì 30 maggio alle 11 si tiene l’inaugurazione della mostra fotografica, ideata da Paolo Savegnago, “Dall’alba al tramonto – 4 giugno 1944. La Liberazione di Roma sulla via Casilina”, nelle foto provenienti dagli Archivi delle Forze Alleate.

In occasione dell’ottantesimo Anniversario della Liberazione di Roma, accanto e ad integrazione delle iniziative e degli eventi già programmati dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, anche il Municipio V ha voluto mettere in evidenza e ricordare ai cittadini i momenti più importanti che, in quella data storica fondamentale, videro le truppe alleate attraversare, lungo la via Casilina, le borgate e i quartieri che formano l’attuale territorio del municipio. In quel giorno, infatti, dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio inoltrato, le truppe alleate, guidate dal generale Mark W. Clark (comandante in capo della V Armata dell’esercito degli Stati Uniti d’America), provenienti dal fronte di Cassino, sfilarono lungo la consolare via Casilina superando, con l’aiuto dei partigiani dell’VIII Zona e dei civili, le ultime resistenze armate opposte dalle retroguardie dell’esercito tedesco.

Di quella fatidica giornata esiste un’ampia documentazione fotografica – grazie alle migliaia di scatti di fotografi facenti parte delle truppe alleate – la quale, selezionata dallo studioso Paolo Savegnago (curatore della mostra in collaborazione con il prof. Francesco Sirleto), è confluita nella mostra fotografica che viene proposta alla Casa della cultura e dello Sport “Silvio di Francia”.

La Mostra rappresenta un autentico patrimonio di preziose immagini relative anche alla storia del nostro territorio e al contributo dato dai suoi cittadini alla lotta di Resistenza al nazifascismo.

La mostra fotografica “Dall’alba al tramonto, 4 giugno 1944” possiede inoltre un elevato valore didattico ed è pertanto destinata anche e soprattutto agli studenti delle scuole medie e superiori ubicate nel Municipio; pertanto, dopo la sua inaugurazione ed esposizione presso la Casa della Cultura in Villa de Sanctis, sarà fatta circolare, a partire dal mese di ottobre 2024, nei locali degli Istituti scolastici del territorio.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati