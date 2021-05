Presso l’Aula Consiliare di palazzo Valentini il 22 maggio 2021 si terrà la fase conclusiva del Progetto “Dante: il percorso del desiderio” in occasione del VII Centenario della scomparsa del Poeta Dante Alighieri e precisamente la Presentazione dei lavori realizzati dalle scuole che vi hanno aderito che potrà essere seguito in diretta streaming collegandosi al seguente link: https://streaming.cittametropolitanaroma.it/WebRTCAppEE/play.html?name=426893175962073214390578&playOrder=hls

All’evento ha assicurato la sua presenza il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale prof.ssa Teresa Maria Zotta, le Consigliere regionali Marta Bonafoni e Roberta Lombardi, Sindaci e delegati dei Comuni che hanno concesso il patrocinio. Il Comune di Marino sarà rappresentato dal Sindaco Carlo Colizza, dal Vice Sindaco e Assessore alla Cultura e P.I. Paola Tiberi, dall’Assessore alle Attività Produttive Ada Santamaita, dal Dirigente dell’Area V Michele Gentilini. Presenti anche l’artista Stefano Piali, che ha offerto una sua opera per la promozione del progetto e il Presidente dell’UNITRE di Marino Marcello Zega.

Ai professori L. Rino Caputo e Florinda Nardi il compito dell’analisi critica sui lavori svolti dalle scuole che saranno illustrati dai docenti referenti per ogni plesso.

“Ringraziamo la Città metropolitana di Roma Capitale per averci messo a disposizione una sala prestigiosa di palazzo Valentini per questo evento – ha dichiarato il Sindaco Carlo Colizza – Degna conclusione di un percorso iniziato lo scorso anno e giunto al termine nonostante il COVID. Un plauso per l’impegno profuso da ciascuna scuola nella realizzazione dei rispettivi lavori connotati anche da un livello di originalità molto apprezzato. E un grazie all’Associazione La Terzina per averci coinvolto attivamente nel progetto che ha visto l’apporto significativo di altri Comuni ed Enti sovra comunali”.

Il Progetto, promosso dall’Associazione culturale La Terzina di Marino, ha come Comune Capofila il Comune di Marino che vi ha aderito con delibera di G.C. n. 12 del 05.02.2020 e si avvale del partenariato scientifico non oneroso del Centro Studi Nazionale sull’Ars Nova di Letteratura e Musica del Trecento “Marcello Masini” di Certaldo.

Il Progetto, di rilievo nazionale, ha ricevuto il Patrocinio di:

PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA

REGIONE LAZIO

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DIOCESI DI ALBANO LAZIALE CON IL SUO UFFICIO PER L’EDUCAZIONE, LA SCUOLA E L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA DELLA DIOCESI

ADI – ASSOCIAZIONE DEGLI ITALIANISTI – GRUPPO DANTE

CLICI – CENTRO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA – Università degli Studi di Roma Tor Vergata

UNITRE DI MARINO

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

COMUNE DI ARICCIA

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

COMUNE GROTTAFERRATA

COMUNE DI LANUVIO

Il Progetto ha coinvolto le scuole secondarie di secondo grado e le scuole primarie e secondarie di primo grado di tutti i Castelli Romani: 5 Licei e 7 Istituti Comprensivi dei Castelli Romani.

Tappe fondamentali del Progetto sono state:

La Conferenza Stampa tenutasi il 28 novembre 2020 in diretta streaming

Il Concerto di apertura “L’Uomo e il Poeta” tenutosi il 6 gennaio 2021 in diretta streaming

Le lezioni tenute dal prof. R. Caputo e dal M° Mario Alberti in diretta streaming con le scuole partecipanti nei giorni 8, 15 e 22 gennaio 2021.

In questo evento che si svolgerà a Palazzo Valentini si vuole effettuare la Presentazione dei lavori realizzati dalle scuole sia con l’illustrazione da parte dei referenti per ogni singola scuola sia con una serie di Power Point a cura dell’Associazione La Terzina.

I lavori, in formato multimediali saranno pubblicati sul sito Ufficiale dell’Associazione degli italianisti – Adi e dedicata un area tematica sul sito ufficiale del Comune di Marino.

Il problema epidemiologico in atto Covid-19 ha comportato dei cambiamenti rispetto al progetto iniziale, ma tutte gli istituti hanno rispettato l’impegno di portare a termine un lavoro svolto dedicato al Sommo Poeta Fiorentino Dante Alighieri.

Le scuole secondarie di secondo grado a partire dal concerto di apertura dal titolo “L’Uomo e il Poeta” e successivamente con gli incontri in diretta streaming dall’Aula Consiliare di Palazzo Colonna, gli studenti hanno partecipato alle lezioni/concerto tenute dal prof. L. Rino Caputo, già Ordinario di Letteratura Italiana nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’’Università di Roma “Tor Vergata” sulle note di J.S. Bach dal maestro Mario Alberti. presidente dell’Associazione Culturale La Terzina. Le scuole Secondarie di primo grado e scuole primarie hanno partecipato in maniera trasversale.

Con il supporto didattico, tutti gli istituti hanno svolto un lavoro valorizzando, le proprie risorse e caratteristiche, dal manoscritto al cruciverba dantesco, affrontando l‘universo dantesco da una moltitudine di aspetti insoliti e originali.