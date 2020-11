“Dante: il percorso del desiderio 2020/2021” il 28 novembre presentazione del Progetto

Con il patrocinio del Consiglio Pontificio della Cultura, della Diocesi di Albano Laziale, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Città di Grottaferrata, Città di Ariccia, Comune di Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Albano Laziale, CLICI, Centro Studi sull’Ars Nova Italiana del Trecento “Marcello Masini” per la celebrazione del settimo centenario dalla scomparsa del Sommo Poeta Fiorentino – il progetto “Dante: il percorso del desiderio 2020/2021” promosso dall’Associazione culturale La Terzina in partenariato con il Comune di Marino (Comune Capofila) verrà presentato nella Conferenza Stampa che si terrà sabato 28 novembre ore 17:00 in modalità streaming collegandosi al seguente link: https://www.comune.marino.rm.gov.it/lamministrazione/diretta-streaming.

“Ringrazio fin d’ora l’Associazione culturale La Terzina per averci coinvolto in questo progetto particolarmente importante dal punto di vista culturale – ha dichiarato il Sindaco Carlo Colizza – Ringrazio altresì tutte le istituzioni che hanno aderito con il patrocinio e le realtà scientifiche che ci hanno dato il loro supporto preziosissimo. Infine le scuole, vere destinatarie del progetto su Dante. Sarà sicuramente una esperienza che, nonostante l’emergenza sanitaria dovuta al COVID.19, arricchirà tutti gli studenti che parteciperanno unitamente ai loro docenti. Siamo certo che questa iniziativa saprà ben figurare il nome di Marino a livello nazionale insieme a tutti gli Enti che celebreranno il VII Centenario della scomparsa del Sommo Poeta. In ultimo un ringraziamento va anche agli Sponsor che hanno creduto in questo progetto: la BCC Colli Albani, Tipografia Renzo Palozzi, Schiaffini Travel spa, PetrolMass SRL e l’Associazione Nuova Linfa”.

Intervengono:

Regione Lazio, Consigliere Marta Bonafoni

Regione Lazio, Consigliere Roberta Lombardi

Vicesindaca di Città Metropolitana di Roma Capitale prof.ssa Teresa Maria Zotta

Centro Studi sull’Ars Nova Italiana del Trecento “Marcello Masini” Prof- L. Rino Caputo

CLICI – Centro di Lingua e Cultura Italiana – Prof.ssa Florinda Nardi

Università degli Studi Tor Vergata – Direttore del Dipartimento Studi letterari, filosofici e di storia dell’arte – Emore Paoli

Sindaco Comune Marino Carlo Colizza

Sindaco Comune di Albano L Massimiliano Borelli

Sindaco Comune di Ariccia Gianluca Staccoli

Comune di Genzano di Roma (partecipa l’Assessora Dott.ssa Giulia Briziarelli)

Sindaco Comune di Castelgandolfo Milvia Monachesi

Sindaco Comune di Grottaferrata Luciano Andreotti

Diocesi di Albano Laziale Direttrice dell’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’insegnamento di Religione Cattolica. – Dott.ssa Gloria Conti

Associazione La Terzina (promotrice del progetto) Presidente Mario Alberti e Coordinatrice del Progetto Martina Nasini.

Con la partecipazione delle Scuole del Territorio dei Castelli Romani (destinatarie del progetto)

E’ obbligatorio l’accreditamento dei Giornalisti attraverso le credenziali richieste: nome e cognome e conferma della testata. Al momento dell’accreditamento sarà fornito il link di accesso.

Per ulteriori informazioni Anna Maria Gavotti Responsabile Ufficio Stampa Comune di Marino 06 93662346 – 3393059121.

– Martina Nasini Coordinatrice del progetto – 347.67.91.345