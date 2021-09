Il Centro di Studi sulla Cultura e l’Immagine di Roma d’intesa con Biblioteca nazionale centrale di Roma – Direzione dei Musei Vaticani e Comitato Nazionale per le celebrazioni di Raffaello – Comitato Nazionale DANTE 2021 orgnizza alla Biblioteca nazionale centrale di Roma, 21-23 settembre 2021 il convegno “Dante, Leonardo, Raffaello: la Divina Consonanza di Arte e Poesia”

Nell’autunno dell’anno dantesco – mentre si conclude lo straordinario triennio delle celebrazioni di Leonardo, Raffaello e Dante – il Convegno intende portare una riflessione a carattere generale sulla congiunzione-intersezione delle orbite dei tre infiniti protagonisti che impersonano l’assoluta centralità della cultura italiana: di una Italia la cui coscienza emerge la prima volta, come si sa, attraverso la poesia di Dante e che poi si afferma in Europa come Nazione dell’Arte attraverso la lezione di Leonardo e Raffaello.

Il Centro di Studi sulla Cultura e l’Immagine di Roma ha lanciato alcuni anni fa l’idea di questo Convegno coinvolgendo la Biblioteca nazionale centrale di Roma e i Musei Vaticani, e ottenendo poi il patrocinio dei Comitati Nazionali per Raffaello e Dante.

Mentre si arriva quasi “a riveder le stelle” dopo l’emergenza Covid, questo Convegno intende riflettere sulle seguenti tematiche di fondo.

Le Arti, la Filosofia e la Scienza: dal sistema mentale della Commedia, al significato delle Stanze di Raffaello, alla prospettiva come “forma simbolica” e alle rivelazioni del micro e macrocosmo leonardesco. Angeli e Demoni.

Le Arti nella Commedia.

Gli elementi e le peculiarità “visive” nella Commedia: la figuratività pittorica e il plasticismo scultoreo, nel contesto di una poderosa ingegneria strutturale su cui mediteranno gli artisti rinascimentali.

Le Arti e la Poesia. Riflessioni di Leonardo nel Trattato sulla dialettica tra Immagine e Verso, etc. Il Parnaso e la mitografia letteraria di Raffaello…

La contiguità dei tre grandi: la Stanza della Segnatura contiene due autoritratti di Raffaello, il Leonardo-Platone e due immagini di Dante come Poeta (Parnaso) e Teologo (Disputa).

Il contributo degli artisti a una interpretazione o re-interpretazione della Commedia.

I rapporti tra poesia e arte, dall’ut pictura poesis all’ut poesis pictura.

Gli elementi e le peculiarità “visive” nella Commedia: le virtualità della poesia di Dante come espressione di figuratività pittorica e di plasticismo scultoreo, nel contesto di una poderosa ingegneria strutturale (gironi dell’Inferno, montagna del Purgatorio, meccanica celeste) su cui meditarono gli artisti nei secoli successivi.

La “consonanza” delle Arti e della Musica. La musica delle sfere e la “divina armonia”, dal Paradiso alle “glorie” pittoriche del Rinascimento. La posizione della Musica nel Quadrivium tra Aritmetica, Geometria e Astronomia. I principii armonici in pittura e in architettura. Gli spazi di conciliazione tra consonanza e dissonanza.

