Darwin Day al Museo del Pleistocene di Casal de’ Pazzi

Come ogni anno il Museo del Pleistocene di Casal de’ Pazzi torna a celebrare l’anniversario della nascita del naturalista più importante della storia, padre della teoria evoluzionistica. Sabato 11 febbraio 2023 con un incontro speciale: i curatori e alcuni autori del volume “Conversazioni sull’origine dell’Uomo. 150 anni dopo Darwin” presenteranno il loro interessantissimo libro e si confronteranno con il pubblico e i curatori del Museo sulle tematiche multidisciplinari affrontate.

“Per molti anni ho raccolto appunti sull’origine o la discendenza dell’uomo, senza nessun intento di pubblicazione al riguardo, ma piuttosto con la determinazione di non pubblicare, in quanto pensavo che altrimenti avrei solo aggiunto pregiudizi contro le mie opinioni. Mi sembrava sufficiente aver indicato, nella prima edizione della mia “Origine delle specie”, che da questa opera si sarebbe irradiata luce “sull’origine dell’uomo e sulla sua storia”, il che implica che l’uomo deve essere incluso con gli altri esseri viventi in qualsiasi conclusione generale, per quanto riguarda il modo di comparire sulla terra.” Con questo incipit, nel 1871, Charles Darwin pubblicava a Londra L’Origine dell’Uomo e la Selezione in Relazione al Sesso (The Descent of Man and Selection in Relation to Sex), completando quella rivoluzione iniziata più di dieci anni prima con L’Origine delle Specie, che ha definito il modo in cui gli uomini di oggi guardano se stessi e la natura.

Un evento per celebrare questo anniversario. Seguiranno due turni di visita tematica del Museo in compagnia di una delle curatrici del volume. L’evento è completamente gratuito; prenotazione obbligatoria (sia alla presentazione del libro che a uno dei due turni di visita) allo 060608.

Ricapitolando:

Ore 10:00: Presentazione del libro in compagnia dei curatori e di alcuni autori

Ore 11:00: Primo turno di visita tematica

Ore 12:00: Secondo turno di visita tematica