De Priamo-Pellegrino (FdI): Bene delibera Regione Lazio su Ztl

“Migliaia di romani potranno presto tirare un sospiro di sollievo. Su proposta della Federazione romana di Fratelli d’Italia, grazie alla delibera della Regione Lazio, infatti, dovrebbe esserci una proroga di un anno per l’ingresso in Ztl Fascia verde dei veicoli diesel Euro 4, che quindi potranno accedervi ancora per tutto il 2025.

Inoltre, la Regione sta lavorando alle modifiche dell’attuale ‘Piano della qualità dell’aria’, con l’obiettivo di evitare che il blocco del traffico diventi un obbligo per i Comuni, ma soltanto un’opzione.

Del resto, l’Arpa sostiene che la qualità dell’aria a Roma sia in miglioramento costante e che non esista correlazione, né scientifica né statistica, tra circolazione dei veicoli e rilevazioni delle centraline.

Ostacolare la vita quotidiana di migliaia di cittadini che non possono permettersi l’acquisto di automobili elettriche al fine di perseguire l’ideologia ambientalista sarebbe assurdo, per questo accogliamo con favore la delibera della Regione Lazio”.

Così in una nota i senatori di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, componente della commissione Ambiente e Transizione ecologica, e Cinzia Pellegrino, componente della commissione Politiche Ue.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙