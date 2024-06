De Rossi vuole Chiesa: a breve l’incontro con l’agente

Federico Chiesa alla Roma? Il rumors di mercato che infiamma i tifosi giallorossi nelle ultime ore ha acceso la speranza di un grande colpo per la prossima stagione.

Perché Chiesa a Roma?

Il profilo perfetto: Chiesa è un esterno d’attacco con caratteristiche precise che coincidono con quelle ricercate da De Rossi per il suo 4-3-3: dribbling, velocità, gol e assist.

Mancanza di un’ala: La Roma ha bisogno di un giocatore in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica in attacco, un ruolo che Chiesa ha ricoperto con successo alla Fiorentina e in Nazionale.

Situazione contrattuale: Il contratto di Chiesa con la Juventus scade a giugno 2025 e al momento non è intenzionato a rinnovare. I bianconeri, alle prese con problemi di bilancio, potrebbero essere disposti a cedere il giocatore a una cifra inferiore al suo valore reale.

Ostacoli e dubbi:

Concorrenza: Chiesa è un giocatore appetibile per diverse squadre, non solo la Roma. Inter, Milan e Napoli potrebbero inserirsi nella corsa al suo acquisto.

Prezzo: La richiesta della Juventus, pur non esorbitante, potrebbe comunque superare i 30 milioni di euro che la Roma vorrebbe investire.

Futuro della Juventus: La situazione societaria e la scelta del nuovo allenatore potrebbero influenzare le strategie di mercato della Juventus e le possibilità di cessione di Chiesa.

Pronto l’incontro tra i dirigenti:

La prossima settimana l’agente di Chiesa sarà a Trigoria per incontrare la dirigenza giallorossa e discutere del futuro del giocatore.

L’incontro chiarirà le reali intenzioni di entrambe le parti e la fattibilità dell’operazione.

Fede e speranza:

I tifosi romanisti sognano il grande colpo e sperano che la dirigenza riesca a centrare l’obiettivo. L’arrivo di Chiesa garantirebbe un salto di qualità importante alla Roma e la renderebbe più competitiva per le prossime stagioni.

Tuttavia, è importante mantenere i piedi per terra e non illudersi troppo. Il calciomercato è un mondo di imprevisti e la trattativa per Chiesa potrebbe naufragare per mille motivi.

