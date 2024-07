El Nesyri: la Roma resta in pressing, ma la concorrenza è forte

El Youssef En-Nesyri rimane un obiettivo primario per la Roma nella sua ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione. Il ds Ghisolfi ha avuto nuovi contatti con il Siviglia per il giocatore marocchino, ma la trattativa si presenta complicata a causa di diverse ragioni:

La richiesta del Siviglia: Gli spagnoli valutano El Nesyri 20 milioni di euro, cifra che la Roma considera eccessiva, soprattutto in vista della scadenza del contratto del giocatore nel 2025. La Roma punta a un forte sconto, confidando nella sua posizione di forza.

La concorrenza: El Nesyri non è solo un bersaglio della Roma. Club arabi sono pronti a offrire al giocatore un contratto faraonico, con cifre ben superiori a quelle proposte dai giallorossi.

Inoltre, il Fenerbahce di José Mourinho si è inserito nella corsa, con l’ex tecnico giallorosso che starebbe facendo pressioni personali sul giocatore.

La squadra turca è disposta a garantire a En-Nesyri un milione di euro in più rispetto allo stipendio offerto dalla Roma.

La posizione del giocatore: Non sono ancora emerse chiare indicazioni sulle intenzioni di El Nesyri.

Il giocatore è sicuramente attratto dall’interesse di diverse squadre e dalle proposte economiche allettanti, ma la Roma resta una piazza importante e la possibilità di giocare in Serie A potrebbe essere un fattore decisivo.

Bove come pedina di scambio: La Roma ha discusso con il Siviglia la possibilità di inserire Edoardo Bove nella trattativa come parte del pagamento, ma gli andalusi hanno categoricamente rifiutato.

La situazione è dunque in stallo. La Roma resta in pressing su El Nesyri, ma la concorrenza è forte e le richieste del Siviglia sono alte. La dirigenza giallorossa dovrà valutare attentamente come procedere, cercando di capire le reali intenzioni del giocatore e trovando il giusto compromesso tra costi e benefici dell’operazione.

Rimangono aperte diverse domande: La Roma riuscirà a superare la concorrenza e ad accontentare le richieste del Siviglia? El Nesyri sarà motivato a trasferirsi in Serie A? Le prossime settimane saranno decisive per il futuro dell’attaccante marocchino.

