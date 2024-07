Mercato in fermento per la Roma di De Rossi: Dybala resta, nuovo arrivato Le Fée, Chiesa si avvicina?

La Roma ha dato il via alla stagione 2024/2025 con il ritiro a Trigoria e la presentazione del calendario ufficiale. L’obiettivo, come nelle ultime stagioni, è quello di centrare la qualificazione alla Champions League, un traguardo che manca ormai da tre anni. Per raggiungerlo, la società ha puntato su due figure chiave: Daniele De Rossi in panchina e Florent Ghisolfi sul mercato.

Ghisolfi, il mercato e i nuovi acquisti:

Il nuovo direttore sportivo ha il compito di costruire una rosa competitiva. La priorità è trovare un nuovo attaccante dopo la fine del prestito di Romelu Lukaku. Tra i nomi papabili ci sono Sorloth, Morata e Pinamonti, ma Ghisolfi non esclude altre piste, come quella che porta a Mikautadze. Il futuro di Paulo Dybala è ancora incerto, con diverse squadre in Europa e Medio Oriente interessate al fantasista argentino.

Oltre all’attacco, la Roma è a caccia di un terzino destro. Il favorito è Bellanova del Torino, mentre per la corsia sinistra si punta a Samuel Dahl dallo Sweden.

Il primo acquisto ufficiale è Le Fée, centrocampista francese prelevato dal Rennes. Già aggregatosi alla squadra, è a disposizione di De Rossi.

Chiesa si avvicina?

La Roma ha trovato un accordo con la Juventus per Federico Chiesa, ma il vero ostacolo è rappresentato dal giocatore stesso, che attende una chiamata da un club di Champions League.

Tanti nomi per la rosa:

Oltre ai nomi già citati, la lista dei possibili acquisti della Roma include anche Hummels, Valentini, Boga, Bernabè, Gallo, Pubill, Kamanzi, Kabore, Gosens, El Nesyri, Soule, Assignon e Dahl.

Possibili cessioni:

Tra i possibili ceduti figurano Abraham, Karsdorp, Celik, Dybala, Zalewski, Shomurodov, Bove, Aouar, Paredes e El Shaarawy.

La stagione è iniziata, il mercato giallorosso continua:

La Roma si è tuffata con decisione sul mercato per costruire una squadra in grado di competere per i vertici. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se la rosa sarà all’altezza delle ambizioni della società e dei tifosi.

