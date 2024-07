“Daje Roma”, arriva nella Capitale Enzo Le Fée: il gioiello giallorosso

Se ad oggi noi valutassimo Enzo Le Fée unicamente dai suoi numeri dell’ultima stagione al Rennes (0 gol e 1 assist), si rischierebbe di sottovalutarlo clamorosamente.

Basta infatti tornare indietro di un anno per scoprire un giocatore ben diverso: al Lorient, Le Fée ha infatti messo a segno 5 reti e 5 assist, fornendo prestazioni di grande livello che gli sono valse il soprannome di “Zozo il maghetto”.

Un centrocampista completo e duttile:

Le Fée è un calciatore che ha nelle sue corde ben più di un semplice ruolo. Cresciuto come trequartista, può tranquillamente disimpegnarsi da mezzala o addirittura da mediano, pur non avendo un fisico imponente (173 cm). La sua duttilità tattica, unita alla grande tecnica e rapidità, lo rende un vero e proprio jolly per il centrocampo.

Un maestro del dribbling e della verticalità

Nonostante la giovane età (è nato nel 2000), Le Fée vanta già una grande esperienza e personalità. Non si spaventa quando ha la palla tra i piedi e ama giocare con verticalità, cercando sempre di smistare palloni filtranti o di saltare l’uomo con dribbling ubriacanti.

Non a caso, tra i suoi idoli figurano Iniesta e De Jong, due centrocampisti che hanno fatto della tecnica e della visione di gioco le loro armi migliori.

Un uomo equilibrato e decisivo:

Oltre alle doti calcistiche, Le Fée si distingue anche per il suo carattere equilibrato e la sua freddezza in campo. Raramente perde la calma e la posizione, come dimostrano i soli 3 cartellini gialli rimediati in 40 partite tra campionato ed Europa League con il Rennes.

Un’acquisizione importante per la Roma:

La Roma ha investito 23 milioni di euro per il cartellino di Le Fée, una cifra che ha sorpreso alcuni osservatori. Tuttavia, il club giallorosso ha visto in lui un potenziale enorme e un giocatore in grado di dare una scossa al centrocampo. Le prime impressioni sono più che positive: Le Fée è apparso subito motivato e pronto a dare il suo contributo alla squadra.

Un futuro luminoso in giallorosso:

Le aspettative su Le Fée sono alte, ma lui non sembra soffrire la pressione. Anzi, sembra pronto a giocarsi le sue carte per conquistare un posto da protagonista nel centrocampo della Roma. Con il suo talento, la sua duttilità e il suo carattere, Le Fée ha tutte le carte in regola per diventare un nuovo beniamino dei tifosi giallorossi.

In bocca al lupo, Enzo!

