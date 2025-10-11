De Salazar (FDI): piazza gremita alla manifestazione contro la ciclabile a Via G. Reni

“Ringrazio i cittadini per la grande partecipazione al sit in di stamani al Quartiere Flaminio. Abbiamo detto no all’idea di far transitare su via Guido Reni la pista ciclabile.

E’ un intervento inaccettabile, perché comporterà l’eliminazione di 196 posti auto, creando gravi disagi ai residenti”.

Lo dichiara in una nota il Consigliere di Fratelli d’Italia al II Municipio Francesco De Salazar che prosegue:

“Nel corso dell’incontro, abbiamo smentito le ‘fake news’ di ieri, diffuse dall’assessore Patanè, il quale ha parlato di 10 posti in totale che andrebbero persi.

L’idea di recuperare i parcheggi nelle vie limitrofe è, infatti, irrealizzabile. La mobilitazione non si esaurirà con questa iniziativa, ma l’impegno sarà costante, contro un intervento dannoso per la mobilità e per la qualità della vita dei residenti”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.